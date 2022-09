"Dan Diaconescu trăiește. A fost martor acolo!" A venit replica pentru Gigi Corsicanu din partea fanilor echipei lui Mititelu

Ovidiu Mihăilescu, poreclit Poștașu, îi dă replica lui Gheorghe Răducan, cunoscut drept Gigi Corsicanu', fost lider al fanilor Rapidului.

Scandalul de la Târgu Jiu, când Cristi Săpunaru s-a luat la harță și cu câțiva suporteri ai lui FCU - printre care și Mihăilescu -, dar și la vestiare cu un apropiat al lui Adrian Mititelu, l-a determinat pe Corsicanu să declanșeze un atac dur la adresa oltenilor - declarații pe care le puteți citi AICI.

"Între Corsicanu și Săpunaru nu e vreo diferență"

Poștașu îl ironizează pe Corsicanu, asemănându-l cu... Sergiu Nicolaescu.

"Între el și Săpunaru nu e nicio diferență. A, Corsicanu pare totuși un pic mai bun pe regie. Cred că l-a urmărit în copilărie foarte mult pe Sergiu Nicolaescu și a rămas îndrăgostit de filmele lui. I se potrivește bine rolul de regizor. S-a gândit la o regie și probabil vrea să fac un film despre noi. Scenariul tot el îl scrie. Unde, bă, nene ne-ai scapat tu pe mine și pe Blondu de bătaie la emisiunea aia?

Unde au vrut, bă, ăia să ne bată pe noi? Dan Diaconescu trăiește. A fost martor acolo. Ne-ai dus tu la restaurant? Ne-ai dus tu până pe autostradă? Ai să mai spui că ne-ai dus și la tine acasă în seara aia și ne-ai cazat la tine ca să nu ne bată steliștii", a declarat Ovidiu Mihăilescu, pentru publicația editie.ro.

Ce a declarat marți Gigi Corsicanu

„Oltenii întotdeauna au făcut greșeli. Acum 10-15 ani, au avut un meci cu Steaua și a ieșit scandal. Au venit apoi la emisiune la OTV, la Dan Diaconescu și s-au rugat de mine în genunchi la 12-1 noaptea că îi omorau steliștii acolo la sediul OTV pe Magheru. Se strânseseră vreo 200 de inși și îi așteptau acolo.

Era Gabi Blondu cu încă vreo 4 inși, cu un Olcit, vai de capul lor. S-au pișat pe ei de frică și s-au rugat de mine să-i scot de acolo. Am strâns oamenii la 1 noaptea și i-am alungat pe steliști. I-am scos de acolo și i-am dus până la Pitești, i-am dus la restaurant, am avut grijă de ei. Am vorbit și cu Mircea Sandu și le-am aranjat meciul cu Bosnia la Craiova, când a bătut România cu 2-0”, a declarat Gigi Corsicanu, potrivit Fanatik.

Cine e Ovidiu Mihăilescu, supranumit "Poștașu'"

În urmă cu 16 ani, Ovidiu Mihăilescu, în timpul unui meci între Craiova și Dinamo, a pătruns pe gazon pentru a-l reproșa transferul la rivală.

Incidentul s-a petrecut în data de 21 octombrie 2004, când, în minutul 80, ”Poștașu’” a pătruns pe teren și l-a lovit pe Claudiu Niculescu cu un fular al Craiovei, reproșându-i că s-a transferat la formația din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Claudiu Niculescu, unul dintre cei mai valoroși atacanți din Liga 1 la acel moment, evolua la Dinamo, după ce fusese transferat în 2001 de la FC U Craiova. Partida s-a încheiat cu victoria ”câinilor” cu 1-0.

Amenda primită de Săpunaru

Din informațiile sport.ro, Cristi Săpunaru, căpitanul giuleștenilor, a fost amendat cu suma de 1.000 RON după incidentele de la finalul partidei dintre FCU Craiova și Rapid.

De asemenea, jandarmeria din Craiova a emis un comunicat oficial cu privire la sancțiunile care s-au dat după evenimentele tensionate de la Târgu Jiu.

„În completarea informațiilor comunicate oficial, cu privire la meciul de fotbal dintre echipele FCU Craiova 1948 și FC Rapid București, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova face următoarele precizări:

Ca urmare a verificărilor efectuate până în acest moment, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 13.550 lei.

Pentru nerespectarea obligațiilor ce-i revin conform legii, clubul organizator a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3000 lei.

Cinci dintre persoanele sancționate sunt reprezentanți ai celor doua cluburi de fotbal, care au fost sancționati cu amendă în valoare totală de 4000 lei, pentru săvârșirea în public de fapte acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență si provocare și participare la scandal.

Totodată, au fost întocmite actele de constatare, necesare începerii cercetării pentru o faptă de natură penală, prevăzută de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare.

Pe această cale, dezaprobăm orice formă de violență fizică sau verbală, din partea spectatorilor, a jucătorilor sau a reprezentanților oficiali ai cluburilor de fotbal.”, se arată în comunicatul emis de Jandarmeria din Craiova.