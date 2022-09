"Erau la Dan Diaconescu, s-au rugat de mine în genunchi că îi omoară steliștii!" Gigi Corsicanu, mesaj aspru către fanii lui FCU Craiova

Gheorghe Răducanu, cunoscut drept Gigi Corsicanu, n-a rămas indiferent în urma scandalului în care a fost implicat Cristi Săpunaru la meciul FCU Craiova - Rapid 1-0.

Fostul șef al galeriei giuleștene le dă peste nas susținătorilor echipei lui Mititelu și le aduce aminte că i-ar fi protejat pe câțiva fani după un moment delicat.

„Oltenii întotdeauna au făcut greșeli. Acum 10-15 ani, au avut un meci cu Steaua și a ieșit scandal. Au venit apoi la emisiune la OTV, la Dan Diaconescu și s-au rugat de mine în genunchi la 12-1 noaptea că îi omorau steliștii acolo la sediul OTV pe Magheru. Se strânseseră vreo 200 de inși și îi așteptau acolo.

Era Gabi Blondu cu încă vreo 4 inși, cu un Olcit, vai de capul lor. S-au pișat pe ei de frică și s-au rugat de mine să-i scot de acolo. Am strâns oamenii la 1 noaptea și i-am alungat pe steliști. I-am scos de acolo și i-am dus până la Pitești, i-am dus la restaurant, am avut grijă de ei. Am vorbit și cu Mircea Sandu și le-am aranjat meciul cu Bosnia la Craiova, când a bătut România cu 2-0”, a declarat Gigi Corsicanu, potrivit Fanatik.

Rămas un om influent între fanii echipei lui Adrian Mutu, Gigi Corsicanu s-a declarat revoltat că fanii Craiovei lui Adrian Mititelu au ajuns să sară la jucători.

"Anul următor ne-au spart geamurile la autocare. Ăștia n-au onoare, n-au caracter! Sunt josnici! E clar că nu o să fie primiți bine în Giulești. Cum mă tratezi, așa te tradez. Să ajungă niște oameni din galerie să sară la jucători e ceva care depășește orice limită. A, că ne mai înjurăm noi, că mai iese câte un incident între suporteri, asta e!

Până la urmă suntem pe stadion, ne asumăm aceste riscuri. Dar nu la jucători. La noi nu s-a întâmplat așa ceva. Am vorbit și cu Liviu și normal că suntem foarte supărați. Ei ne acuză pe noi, dar a venit unul de la ei din galerie și a vrut să ne smulgă steagul de gard! De acolo a pornit totul. Noi în ultimii cinci ani n-am mai aruncat niciodată cu scaune, dar noi am fost constestați”, a mai spus Corsicanu.