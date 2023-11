Krakow Dragoons, echipa multinațională fondată de românul Alex Băcica, și-a continuat parcursul european în Fenix Trophy, competiție internațională pentru cluburile de amatori și semiprofesioniste. Un soi de „Champions League” pentru echipele deosebite din Europa, care ies în evidență cu ceva special.

După ce au pierdut cu 1-2 în prima rundă, în fața formației Vinsky FC, care aparține unui youtuber din Franța, polonezii au întâlnit-o pe FC United of Manchester, cea mai cunoscută grupare din competiție. Fondată în 2005 de fanii lui Manchester United care nu s-au mai regăsit în proiectul condus pe atunci de Malcolm Glazer, United of Manchester evoluează azi în a șaptea ligă din Anglia.

Meci întrerupt și reluat marți la prânz, după ce fanii și jucătorii englezi au petrecut în Cracovia!

În jur de 200 de fani ai englezilor au venit la Cracovia pentru meciul care a început luni seară și s-a terminat marți la prânz! Britanicii au deschis scorul rapid, apoi nocturna stadionului KS Prądniczanka a cedat după 20 de minute de joc. Când defecțiunea s-a remediat, jocul nu s-a reluat din cauza regulilor locale de iluminat și liniște publică.

Cele două formații au continuat meciul marți la prânz. Polonezii au egalat în minutul 50, prin olandezul Lemmen, dar United of Manchester s-a impus până la final cu 4-1. De notat că luni noapte, după oprirea partidei, fanii și jucătorii lui United au petrecut împreună în barurile din Cracovia, lucru care până la urmă nu s-a văzut pe teren.

The floodlights have gone out here and the game is paused. The FC fans are kindly lighting the completely pitch black ground???? fan owned football at its finest pic.twitter.com/9pqxMsYwWX — FC United of Manchester ????⬜⬛ (@FCUnitedMcr) November 6, 2023

United of Manchester, clubul lăudat de marele Eric Cantona

„Am încercat să ne apărăm și să jucăm pe contre, pentru că știam valoarea celor de la United of Manchester. Poate am evoluat cu frică și prea multă admirație față de ei. O bună parte din meci ei n-au presat, dar noi n-am îndrăznit mai mult. Am avut doar 2-3 faze care s-au terminat periculos pentru poarta lor. Dar rămâne un meci cu o echipă importantă, joc care ne-a demonstrat că am reușit să construim ceva real aici”, povestește Alex Băcică.

Strong penalty shout ignored by the ref but we score from the rebound

1-3

72 mins pic.twitter.com/xvLeEZaCW7 — FC United of Manchester ????⬜⬛ (@FCUnitedMcr) November 7, 2023

FC United of Manchester este în acest moment pe locul 16 (din 22) în a șaptea divizie engleză. Clubul este susținut de celebrul Eric Cantona, care spunea că suporterii au avut „o idee grozavă” și că United „o să devină o mare grupare și va câștiga o cupă europeană în următorii 50 de ani”. În 2010, la 43 de ani, francezul chiar zicea că ar juca pentru United of Manchester, lucru care nu s-a întâmplat însă.

United of Manchester a câștigat Fenix Trophy în sezonul 2021/2022, la prima ediție. BK Skjold, din Danemarca, a câștigat trofeul în 2022/2023.

Pe 9 martie 2024, Krakow Dragoons va juca în deplasare cu United of Manchester. În aprilie 2024, la o dată încă nestabilită, polonezii merg la Paris pentru returul cu Vinsky FC.

Krakow Dragoons: fondată de un român, antrenată de un portughez și cu jucători din toate colțurile lumii

Absolvent de master în marketing sportiv, românul Alex Băcica a adunat, din 2015, o echipă de străini care trăiesc în Cracovia și se identifică totodată cu orașul polonez. În meciul cu United of Manchester, primul 11 al lui Dragoons a fost format din doi polonezi, un olandez, un ucrainean, un argentinian, un congolez, un sud-african, un algerian, un italian, un indian și un ceh!

Imediat după meci, cu toții au plecat înapoi la muncă. „Poate doar studenții s-au dus direct acasă, restul s-au întors la treabă și urmează să recupereze orele pierdute la meci”, explică Băcica. Krakow Dragoons este antrenată de un portughez, Hugo Cruz, evoluează acum în A Klasa, nivelul 7 din 8 în sistemul competițional din Polonia, și joacă și în Cupa Poloniei.

„Au fost multe schimbări la noi, de la sfârșitul sezonului trecut și până acum. Nu prea mai avem un stil de joc clar și nici personalitate pe teren, dar vom remedia aceste lucruri în iarnă”, spune Băcica. Krakow Dragoons are un buget anual de 70.000 de zloți, echivalentul a 15-16 mii de euro, bani care se strâng din taxa de membru (echivalentul a o mie de lei pe an), sponsorizări și donații.

Dragoons au strâns circa 1.700 de euro la meciul cu United of Manchester din vânzarea biletelor. „Avem însă multe cheltuieli: cazarea oaspeților, transportul lor, o masă, plus catering la meci și comisionul arbitrilor.”