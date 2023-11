Venus București este singura echipă românească de fotbal care mai participă în competițiile europene în sezonul 2023-2024.

Venus, alături de FC United of Manchester și FC Oslo

Trupa din Pajura este înscrisă în Fenix Trophy, care este o competiție recunoscută de UEFA, în care sunt înscrise alte 11 cluburi istorice - FC United of Manchester (Anglia), Enfield Town FC (Anglia), Praga Raptors (Cehia), KSK Beveren (Belgia), FC Oslo (Norvegia), Krakow Dragoons (Polonia), BK Skjold (Danemarca), Gilla FC (Finlanda), Vinsky FC (Franța) și Llantwit Major FC (Țara Galilor).

Venus, de opt ori campioană a României interbelice!

Legendarul club Venus București are mai multe titluri decât FCSB, despre care s-a scris că i-a apropriat stema, fiind declarată campioană în 1920, 1921, 1929, 1932, 1934, 1937, 1939 și 1940. "Alb-negrii", care aveau stadionul pe locul actualului Parc Știrbei, de lângă Opera Română din București, au opt titluri de campioană a României în palmares, fiind la egalitate cu CFR Cluj pe locul al treilea all-time al Ligii 1, după Steaua și Dinamo. Echipa joacă acum în Liga 4 București, pe Stadionul "Biruința" din cartierul bucureștean Pajura, fiind reînființat în 2015, după ce fusese interzisă de comuniști, în 1948.

Motivul a fost că gruparea fusese condusă de cunoscutul avocat Alexandru Elădescu și de puternicul Gabriel "Gavrilă" Marinescu, (general, șef al Poliției București, ministru de Interne, apropiat al lui Carol al II-lea și președinte al Federației de Fotbal). Clubul avea rivalitate mare cu Rapid, care a fost considerată echipa proletariatului comunist, în prima jumătate a secolului trecut, și Marinescu a cerut arestarea mai multor jucători pentru a-i învinge de giuleșteni.

Actualul președinte este economistul Robert Țicleanu, în club activează și nepoata unui fost jucător din anii '20, Anca Postescu-Stancov (nepoata fostului portar Theodor Postescu, care a jucat la Venus în anii '20), iar antrenor este Tiberiu Mălăelea (director adjunct al CSȘ 1 București).

Venus a jucat de trei ori în Mitropa Cup

În istoria sa, Venus a jucat de trei ori în competițiie europene. În ediția din 1937 a Mitropa Cup (Cupa Europei Centrale), prima competiție europeană intercluburi, "alb-negrii" au pierdut împotriva lui Ujpest FC Budapesta (optimi de finală / 4-6, 1-2). A mai jucat de două ori în această competiție, în 1939 (sferturi de finală / 1-0, 0-5 cu Bologna) și 1940 (sferturi de finală / 0-3 și 0-1 cu OFK Belgrad).

De-a lungul vremii, pentru această echipă prestiogioasă au evoluat jucători importanți, precum Lazăr Sfera, Gheorghe Albu, Alfred Eisenbeisser, Silviu Ploieșteanu, Kostas Humis, Traian Iordache, Jean Lăpușneanu, Gheorghe Brandabura, Mircea David sau frații Vâlcov (Colea, Petea, Volodea), iar pe bancă s-au aflat Franz Platko sau Bela Janossy.

"Suntem singura echipă românească care joacă și la primăvară într-o cupă europeană"

Anca Postescu-Stancov e mândră că echipa susținută de ea are posibilitatea să înfrunte adversari din alte țări. "Venus mai joacă într-o competiție europeană, este un turneu foarte special. E ceva fondat de un club din Italia (n.r. - Brera FC Milano) . Acum sunt deja 12 echipe din Europa, tot așa echipe cu adevărat pasionate și non-profesioniste. Și care au o poveste, și care chiar se implică în comunitatea locală, să ajute echipe de copii, în diverse cauze sociale.

Suntem în Liga 4, dar suntem calificați în cupele europene. Putem spune că jucăm în cupele europene. Acum o săptămână Venus a jucat la Praga, în primăvară urmează să jucăm la Helsinki. Sperăm să căpătăm experiență și pe plan internațional. Suntem singura echipă românească care joacă și la primăvară într-o cupă europeană", a declarat aceasta pentru Sport.ro.

"Vrem să ne calificăm și să putem să jucăm finala pe San Siro din Milano"

"Suntem singura echipă care mai joacă într-o competiție internațională. Tocmai ne-am întors săptămâna aceasta din Cehia, unde am pierdut cu 4-1, în fața echipei care anul trecut a jucat finala. Eu cred că am făcut o primă repriză foarte bună, dar că nu suntem obișnuiți cu deplasări așa de lungi, deși am mers acolo cu avionul. Sunt echipe cu condiții mult mai bune decât noi.

Sperăm să avem o evoluție mai bună în partidele următoare. Mai avem două meciuri acasă și unul în deplasare, în Finlanda. Sperăm să câștigăm grupa ca să putem să jucăm mai departe. E prima noastră participare, dar e o competiție destul de importantă, e recunoscută de UEFA. Se dispută între cluburi, cum suntem și noi, cu un istoric destul de frumos. Vrem să ne calificăm și să putem să jucăm finala pe San Siro din Milano", a dezvăluit antrenorul Tiberiu Mălăelea.