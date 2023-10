Stabilit în Polonia încă din 2012, Alex Băcica a înființat un club de fotbal în anul 2015. Krakow Dragoons, botezată așa după „echivalentul vestic al husarilor”, a fost prima formație de expați care a ajuns în piramida fotbalului profesionist din Polonia!

Krakow Dragoons, debut în cupele europene ediția 2023-2024

Miercuri seară, Krakow Dragoons a debutat în ediția 2023-2024 a Fenix Trophy, o competiție internațională pentru cluburile de amatori și semiprofesioniste. Recunoscută de UEFA, Fenix Trophy adună la start „cluburi deosebite”, care ies cu ceva în evidență în fotbalul european.

Dreptul de participare se obține pe bază de invitație, iar clubul lui Alex Băcica este în grupă cu Vinsky FC (Franța) și celebra F.C. United of Manchester, formația înființată de suporterii răzvrătiți ai lui Manchester United. La debut, Krakow Dragoons a pierdut cu 1-2, la Cracovia, în fața lui Vinsky FC, echipa unui youtuber din Franța. Polonezii au deschis scorul în minutul 77, dar oaspeții au întors rezultatul cu două reușite în minutele 88 și 89.

„A fost un meci dificil, francezii au o echipă care stă bine de tot fizic. O primă repriză echilibrată, în care portarul nostru, Marcin Obyrtacz, a avut câteva intervenții care ne-au ținut în joc. După pauză, am dominat noi, am avut posesie, am deschis și scorul, dar finalul a fost epuizant. Am făcut greșeli nescuzabile și punctele au mers la Paris”, a explicat Băcica.

Club multinațional: fotbaliști din 11 țări au jucat cu francezii!

Krakow Dragoons și-a păstrat faima de club multinațional și la partida cu Vinsky, disputată în fața a circa 100 de fani. „Am avut jucători din Ucraina, Argentina, Algeria, Italia, India, Maroc, Polonia, Belarus, Olanda, Congo și Israel pe teren”, spune Băcica. Formația poloneză are în lot nu mai puțin de 25 de naționalități! De-a lungul anilor, circa 50 de țări au avut „reprezentanți” la Dragoons.

Pe 6 noiembrie, Dragoons va juca cel mai important meci din toată istoria sa. „O vom primi acasă pe F.C. United of Manchester! Ei au anunțat că vin cu minimum 200 de suporteri aici. Sperăm să avem moral bun atunci. Mai avem două deplasări în campionat și trebuie să ne concentrăm pe ele”.

F.C. United of Manchester a fost înființată în 2005 de fanii lui United care se opuneau patronului Malcolm Glazer. Astăzi joacă în a șaptea ligă din Anglia.

La Fenix Trophy participă și o echipă din România: Venus București

Fenix Trophy a fost înființată în 2021 de către clubul italian Brera Calcio. În 2021, competiția a fost câștigată de United of Manchester, iar în 2022 de BK Skjold, din Danemarca.

La această ediție, participă și o echipă din România: Venus București. Românii au pierdut partida de debut, 1-4 cu Raptors Praga, din Cehia. „E un pic și meritul meu că Venus participă în acest sezon. Am vorbit anul trecut cu ei și le-am zis să se înscrie neapărat. Și au fost primiți”, povestește Băcica.

Dragoons a participat și în ediția trecută a Fenix Trophy. A jucat chiar la Amsterdam, cu AFC DWS, echipă unde și-au făcut junioratul Ruud Gullit și Frank Rijkaard și care în anii '60 evolua în cupele europene contra lui Chelsea sau Rangers! Polonezii au pierdut cu 1-4, după care au fost învinși și de Raptors Praga (1-5).

Cine este Alex Băcica și ce buget are Krakow Dragoons

Licențiat în marketing, românul a strâns o echipă de străini care trăiesc în Cracovia și se identifică totodată cu orașul polonez. Între timp, clubul a urcat numeroase trepte. Krakow Dragoons evoluează acum în A Klasa, nivelul 7 din 8 în sistemul competițional din Polonia, și joacă de asemenea în Cupa Poloniei.

„Astăzi, transmitem live meciurile pe internet, avem două magazine online de unde se pot comanda echipamentele noastre și arătăm tot mai profesionist. Și totul s-a întâmplat organic, din interior”, spunea recent Băcica, pentru sport.ro.

Echipa „consumă” anual 70.000 de zloți, echivalentul a 15-16 mii de euro, bani care se strâng din taxa de membru (echivalentul a o mie de lei pe an), sponsorizări și donații. Dragoons joacă pe stadionul KS Prądniczanka, recent renovat cu teren sintetic și cu 1.200 de locuri acoperite. Antrenamentele au loc, de două ori pe săptămână, la complexul Blonia Sport, aproape de stadionul clubului Wisla Cracovia.