FCSB e pe locul al treilea în Superliga, după Farul și CFR Cluj, la finele anului 2022.

Adus la FCSB la cererea lui Gigi Becali, Joyskim Dawa a fost criticat de multe ori pentru felul în care gestionează anumite faze ale jocului, însă antrenorii s-au bazat pe camerunez, care a format un tandem în defensivă cu Joonas Tamm, stoper adus la inițiativa lui Mihai Stoica.

Fotbalist cu personalitate, care s-a contrat în vestiar cu fostul antrenor Nicolae Dică, Joyskim Dawa a fost în acest sezon unul dintre fotbaliștii cu cele mai multe meciuri la FCSB (19 în Superligă / 30 în total, cu tot cu partidele din cupele europene), dar s-a dovedit a fi și unul dintre golgheterii echipei - 5 goluri (trei în campionat, două în cupele europene).

"Am avut o relație bună, odată am avut o ceartă. În vestiar am vorbit ceva, iar eu nu am fost de acord cu el. A fost o mică ceartă, nu a fost una mare. Nu înseamnă că nu-l respect dacă îi zic ceva în franceză și nu înțelege.

E bine cu Pintilii, e aproape de noi. Avem o relație bună cu el. Și cu Dică am avut, doar că acel moment s-a întâmplat. În echipele mari se mai întâmplă. Suntem oameni, nu doar fotbaliști. E normal.

(n.r.: în postarea ta de pe instagram ai scris că King Kong e înapoi) Vedeți asta pe teren, m-am întors!”, spunea Joyskim Dawa după meciul cu FCU Craiova, scor 2-0, în care a și înscris un gol.

După plecarea lui Dică, Dawa a prins și mai multă încredere, de când echipa a fost preluată de Mihai Pintilii.

În octombrie, Dawa a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului cu Petrolul, în victoria din deplasare, scor 2-0, dar finalul de an l-a adus în mijlocul unui scandal, când a fost fotografiat într-un club de noapte. Becali a zis inițial că va renunța la camerunez și la Omrani, însă a realizat că în defensivă nu poate strica ce tocmai a pus pe roate - un cuplu așa cum își dorea, format din jucători înalți, buni în duelurile aeriene.

Dawa a făcut pe final de an și un gest care i-a mers la suflet lui Gigi Becali. Potrivit fanatik, camerunezul a trimis de Moș Nicolae cadouri pentru 150 de copii din Valea Plopului.