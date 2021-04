Costuri uriase cu noul stadion Steaua! Cat inghite intr-un an arena: "E fara salarii, doar intretinerea!"

Adrian Cefalan, director de investitii la Compania Nationala de Investitii, a vorbit despre costurile pe care le va aduce cu sine noul Stadion Steaua.

Invitat la Natiunea Stelista, emisiune realizata de AS 47, Cefalan a facut estimari concrete in privinta cheltuielilor pe care Ministerul Apararii le va avea cu arena de 100 de milioane de euro din Ghencea.

"Costurile de intretinere ar fi asa... Lunar, gazonul ar duce undeva la 10-12 000 de euro. Pentru mentenanta, fara salarii, se ajunge pe la 90-100 000 de euro pe luna. Deci, intr-un an, intretinerea costa un milion de euro pe an", a spus Cefalan.



Noul Steaua ar putea fi inaugurat in toamna la un meci jucat de nationala Romaniei in preluminariile Mondialului din 2022. Steaua planuieste un eveniment de lansare in care sa-i aiba aproape si pe suporterii sai, din acest motiv arena nefiind deschisa pana acum cu un meci oficial, in ciuda faptului ca a fost predata inca din toamna trecuta catre CSA.

Panourile led au fost montate pe exteriorul Stadionului Steaua.

