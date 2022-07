Secretele din spatele succesului antrenorului Cristi Chivu: "Mai am multe de perfecționat, cu multă disciplină și seriozitate"

Cristi Chivu a câștigat campionatul Primavera cu Inter U19, după ce formația sa a învins-o în finala campionatului pe AS Roma U19, scor 2-1.

Internaționalul român a vorbit despre performanța reușită la Inter în postura de antrenor, explicând care au fost pașii pe care i-a urmat pentru a ajunge în această postură.

"În ultimii doi ani am fost cu ei, de la Under 17. Au mai fost câteva modificări, dar am reușit să facem un sezon bun, cu multă muncă atât fizică, dar și pregătire psihologică. Cu multă responsabilizare și disciplină am reușit să transmitem anumite principii și valori. Asta trebuie să facă un antrenor la nivel de copii și juniori, să-i pregătească pentru ceea ce urmează. Era ultimul an la juniori pentru mulți dintre ei.

Rămân încă un an la Primavera, sunt mulțumiți de mine. Eu doresc să continui procesul de creștere și maturizare pentru această meserie în care sunt angrenat. Și eu învăț, și eu încerc să devin mai responsabil și mai bun pentru găsirea soluțiilor potrivite la antrenamente și în timpul meciurilor.

"Mai am multe de învățat din punct de vedere tactic"

Inter a crezut în mine, mi-a oferit posibilitatea de a antrena o echipă de copii încă de acum 10 ani. Mi-a plăcut, e pasiune, e motivație, de a sta în mijlocul lor, mi-a oferit și credibilitate faptul că am jucat la nivel ridicat, la Inter. Mă pregătesc pentru ce va urma, eu consider că mai am multe de învățat, îmi lipsesc anumite lucruri pe care vreau să le perfecționez. Mai am de învățat din punct de vedere tactic. De patru-cinci ori pe săptămână vorbesc cu Simone, comunicăm constant, prioritate are echipa mare", a declarat Cristi Chivu la DigiSport.