Cel mai mare regret al carierei pentru Bogdan Lobonț: „Vreau să închid rana asta cu o calificare la Mondial, ca antrenor!”

Fostul portar al echipei naționale a acordat recent un interviu în care a vorbit despre cel mai mare regret al carierei sale. Acesta a vorbit chiar despre un meci de-ale naționalei, mai exact despre duelul cu Slovenia, scor 1-1, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2002.

Slovenii se impuseseră în turul de pe teren propriu cu 2-1, când în poartă a fost Bogdan Stelea. Lobonț a fost titular în retur și își face „mea culpa” pentru gafa pe care a făcut-o.

Bogdan Lobonț a dezvăluit care este cel mai mare regret al carierei

Lobonț a dezvăluit că acesta este marele său regret, însă a precizat cum speră să „îndrepte” situația, aducând o calificare naționalei la un Campionat Mondial, din postura de antrenor.

„Am o rană care poate se închide când voi califica națională la Mondial. E legată de meciul cu Slovenia, din Ghencea. E o rană deschisă. Vreau să o închid cu o calificare la Mondial, ca antrenor.

Stelea a apărat în tur, eu în retur. Și am luat gol de la Rudonja, care atunci a dat singurul gol al naționalei. Da, am greșit la gol. Am plecat prea devreme. Probabil dacă stăteam fix, mi-o dădea în brațe”, a declarat Bogdan Lobonț pentru gsp.

VIDEO - Bogdan Lobonț, la „Poveștile Sport.ro”