Lobonț l-a dat de gol pe Victor Pițurcă: „Nea Piți, îmi prezint scuzele!” Cum l-a ales pe Marica în locul lui Bratu pentru EURO 2008

Victor Pițurcă (66 ani) a contribuit la trei calificări ale echipei naționale la Campionatul European, la edițiile din 2000, 2008 și 2016. Însă, la turneul final din 2008, desfășurat în Austria și Elveția, fostul selecționer a avut de luat o decizie dificilă.

Pentru postul de atacant, Victor Pițurcă a avut de ales între Ciprian Marica (37 ani) și Florin Bratu (43 ani). Iar Bogdan Lobonț (45 ani) a dezvăluit modul în care fostul antrenor al primei reprezentative i-a anunțat că va merge pe mâna lui Ciprian Mrica, chiar dacă cel din urmă traversa o formă foarte bună la Dinamo.

„Exemplul cel mai elocvent e înainte de Campionatul European din Elveția și Austria (n.r. 2008). Înainte să plecăm în Elveția, să dea lotul final la UEFA, eram cu unul în plus și în plus cine era? Unul dintre atacanți. Și în perioada aceea, Florin Bratu era în formă, unul dintre golgheterii campionatului intern dacă nu mă înșel, plus Ciprian Marica. Dar discuția… Nea Piți, dacă o spun (n.r. și nu trebuia), îmi prezint scuzele. De ce mi-am prezentat scuzele? Consider că mai bine vă spunea el, dar dacă ai băgat bățul prin gard o spun eu.

A avut o discuție și cu Florin, și cu Ciprian, de a motiva de ce îl alege pe Ciprian în detrimentul lui. I-a spus: 'Ok, tu ești într-o formă foarte bună, ai demonstrat în campionatul recent încheiat că ești într-o formă foarte bună, dar ținând cont că Ciprian a fost un om important pentru echipa națională a României și în continuare este un om important și golurile, prestațiile pe care le-a avut pe durata acestor calificări au făcut în așa fel încât noi să fim prezenți la acest Campionat European, eu îl aleg pe Ciprian'”, a declarat Bogdan Lobonț pentru ProSport.

În cele din urmă, chiar dacă a fost selecționat pentru turneul final, Ciprian Marica nu a fost introdus pe teren niciun minut de către Victor Pițurcă în meciurile cu Italia, 1-1, Franța, 0-0, și Olanda, 0-2.

Bogdan Lobonț a luat tare trei jucători: „Mi s-a zis că ai refuzat naționala! Vrei sau nu vrei să joci pentru România?”

Fostul portar spune că a sunat personal trei jucători eligibili pentru naționala U20 a României pentru a-i întreba ce au de gând să facă, dacă vor să reprezinte țara noastră sau au alte planuri. Cei trei sunt Andrei Coubiș (19 ani, fundaș AC Milan Primavera), Andrei Moțoc (19 ani, fundaș Salernitana) și Cătălin Cîrjan (20 de ani, mijlocaș Arsenal).

Dacă Andrei Coubiș și Andrei Moțoc au dublă cetățenie și erau nesiguri în privința echipei pe care vor să o reprezinte, Lobonț auzise că în cazul lui Cîrjan ar fi vorba despre un refuz al jucătorului. Totuși, i s-a demonstrat contariul într-o discuție cu tânărul de la Arsenal.

„Eu îți spun cum am procedat și îți dau exemple. Primul e Coubiș, de la AC Milan. L-am sunat și am spus în felul următor - am vorbit prima dată în italiană, e născut aici, dar a plecat acolo. I-am zis: 'Andrei, în funcție de ceea îmi răspunzi la întrebare, continuăm sau nu discuția. N-are rost să pierd timpul cu tine și nici tu cu noi. Important e ce vrei tu să faci: vrei să joci pentru echipa națională sau nu? În funcție de răspunsul tău, continuăm sau nu discuția. E simplu!'. A zis 'da, vreau să joc!'. Bine, dacă ai zis da, rămâne da, ți-l tatuezi pe piele. Joci la echipa națională până în momentul în care consideri sau până când îți închei cariera'.

Aceeași chestie cu Moțoc, jucător cu dublă naționalitate, Moldova și România. Aceeași întrebare. A zis 'să vorbim cu tată'. Acolo e un discurs mai amplu și nu vreau să intru în amănunte.

Pot să ți-l dau ca exemplu și pe Cîrjan, de la Arsenal. Aceeași situație. Despre el mi s-a spus că a refuzat să vină la echipa națională. A fost convocat și ar fi refuzat să vină la națională. Ok, să vedem de ce. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat: 'Cătălin, care e situația? De ce nu mai vrei?'. A spus: 'Nu, domn' profesor, nu e așa!'. Și mi-a explicat copilul de ce nu: 'Știți foarte bine că ați jucat și dumneavoastră la echipe importante, iar în acea perioadă în care erau acțiunile erau foarte mulți accidentați la prima echipă a lui Arsenal. Eu mă antrenam la prima echipă ca să debutez în Premier League. Pentru mine era maxim unde puteam ajunge. Nu am refuzat niciodată să joc pentru naționala României'. Ghinionul lui a fost că a avut o accidentare care l-a ținut puțin mai mult în afara gazonului decât s-a prevăzut.

Asta e: vrei să joci pentru echipa națională? Că n-are rost să o întoarcem pe toate fețele. E simplu: da sau nu! Dar dacă ai zis da, trebuie să fie da și să dai totul, cu inima deschisă”, a spus Bogdan Lobonț, la emisiunea Poveștile Sport.ro, pe VOYO.