Cel mai batran fotbalist din lume are 73 de ani! Pentru ce echipa joaca

El a intrat in Guinness World Records.

Israelianul Isaak Hayik a devenit, in weekendul trecut, cel mai batran jucator de fotbal care a jucat intr-un meci oficial. Acesta evolueaza pe postul de portar si este legitimat la Ironi Or Yehuda, club din Liga Bet South A, divizia a 4-a din Israel. Desi echipa sa a pierdut cu scorul de 5-1 in fata lui Maccabi Ramat Gan, septuagenarul a avut cateva parade apreciate de public si de colegi, iar la finalul meciului i-a fost inmanat premiul si a fost inclus in Guinness World Records.

Precedentul record era detinut de uruguayanul Robert Carmona, care, in 2015, jucase la 53 de ani pentru Pan de Azucar. Cel mai batran fotbalist care a marcat un gol intr-un meci oficial este japonezul Kazuyoshi Miura, care, in 2017, a inscris pentru Yokohama FC in J-League 2, liga secunda japoneza, la varsta de 50 de ani si 14 zile, si a intrecut recordul lui Sir Stanley Matthews, vechi de peste jumatate de secol. Tot "King Kazu" detine si recordul de cel mai varstnic fotbalist profesionist din lume, el fiind si acum sub contract cu echipa din Yokohama, la care evolueaza din 2005.