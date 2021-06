Si-a comandat pui prajit de la fast-food dar a ramas socata cand a vazut ce a primit! Ce a descoperit cand a incercat sa manance

O femeie a trecut prin clipe grele dupa ce a descoperit ca a primit o comanda gresita.

Intamplarea s-a petrecut in Filipine, acolo unde Alique Perez si-a comandat pui prajit pentru ea si fiul ei, de la unul dintre cele mai cunoscute lanturi de fast food din tara, Jollibee.

Ce a urmat este cu adevarat socant. Cand a taiat puiul pentru baiatul ei, femeia a descoperit ca in locul unei portii de pui era prajit un prosop, de culoare albastra. Femeia a filmat totul si a postat pe pagina de Facebook.

"Ceva ce m-a frustrat recent. Am facut comanda de la Jollibee. Am comandat pui pentru fiul meu si in timp ce incercam sa ii tai o bucata, imi era foarte greu sa feliez puiul. Am incercat sa il deschid cu mainile, iar spre surpriza mea, am gasit un prosop prajit. Este extrem de revoltator. Cum naiba ajunge un prosop in friteuza si ajungi sa il prajesti?", a scris femeia pe Facebook.