Ca la noi, la nimenea! Desi este finalizat, stadionul din Tg. Jiu nu poate fi inaugurat. Motivul e INCREDIBIL!

Motivul este unul hilar.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Stadionul din Tg. Jiu, care are o capacitate de aproape 12.500 de locuri si a costat peste 22 de milioane de euro, nu poate fi inaugurat mai devreme de luna septembrie 2018 si dat in folosinta in beneficiul echipelor de fotbal din oras si din judetul Gorj, dar si al altor cluburi deficitare la capitolul infrastructura din nordul Olteniei, sudul Transilvaniei si Banat, pentru ca atunci cand a fost aprobat planul de constructie nu au fost planificate si, ulterior, alocate fonduri si pentru amenajarea zonei din jurul arenei.

"Stadionul nu poate fi inaugurat pentru ca mai trebuie facute lucrarile de amenajare exterioara. S-a obtinut finantarea de la Minister (n.r. - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), urmeaza sa fie semnate contractele. In 23 mai, domnul primar va fi la Bucuresti, tocmai pentru asta. Noi preconizam ca undeva la finalul lunii septembrie 2018 sa fie inaugurat stadionul.

Ultima intarziere, cea care ne tine acum pe loc, este pentru ca nu au fost prevazute de la inceput investiile in amenajarile exterioare. Atunci cand s-a facut proiectarea stadionului, nu au prevazut si amenajarile exterioare, tot ceea ce tine de trotuare, parcari si asa mai departe. Au prevazut doar stadionul in sine ca si obiectiv. Cand s-a terminat constructia efectiva a obiectivului, si-au dat seama ca exteriorul e al nimanui.

Ca sa nu cheltuim foarte multi bani de la bugetul local, caci presupune costuri foarte mari, Primaria a incercat sa obtina finantarea de la minister. Ceea ce am si reusit. Asteptam sa se finalizeze documentatia, mai trebuie sa aiba loc o sedinta dupa data de 23 mai, iar ulterior speram noi sa obtinem transferarea banilor. In principiu, era treaba CNI, nu a primariei din Tg. Jiu. Cum se vor aloca banii, vor incepe lucrarile, iar noi preconizam ca, in luna septembrie 2018, stadionul sa poata fi inaugurat, pentru ca nici noi, nici CNI si nici nimeni nu mai are motiv sa se taraganeze", a declarat pentru Sport.ro Anamaria Ianc, purtatorul de cuvant al Primariei Municipiului Tg. Jiu.

Asa ca, momentan, una dintre cele mai moderne arene din Romania este finalizata, dar nu poate fi data in folosinta. Stadionul "Municipal - Tudor Vladimirescu" din Tg. Jiu a avut parte de o reconstructie anevoioasa. Initial, termenul de finalizare a lucrarilor fusese anuntat pentru sfarsitul lui 2016, iar apoi pentru 31 iulie 2017, pentru ca urmatoarele date scadente, septembrie 2017 si martie 2018, sa fie si ele ratate.

Autor: Gabriel Chirea