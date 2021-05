BREAKING NEWS | Momentul in care oltenii au innebunit de furie! Ce a aratat Croitoru spre tribuna oficiala. Dezvaluiri de ultima ora

Noi dezvaluiri despre incidentele din meciul dintre Universitatea Craiova si FC Botosani.

Oltenii au oferit o noua reactie despre ceea ce s-a intamplat intre reprezentantii echipei din Banie si cei ai moldovenilor, dupa ce antrenorul Marius Croitoru le-ar fi aratat semne obscene oficialilor Craiovei.

Sefii Universitatii noteaza, intr-un comunicat de presa, ca totul a izbucnit din cauza comportamentului deplasat al lui Croitoru, dar ca starea de nervi a fost amplificata si de greselile de arbitraj.

"Clubul Universitatea Craiova isi cere scuze propriilor suporteri, dar si tuturor iubitorilor de fotbal din Romania, inclusiv admiratorilor FC Botosani, pentru modul cum au escaladat tensiunile de la ultima intalnire directa cu formatia din Moldova. Fara sa incercam sa scuzam in vreun fel ceea ce s-a intamplat, ni se pare important sa facem public contextul evenimentelor.

In primul rand, domnul Marius Croitoru a manifestat un comportament total deplasat pe toata durata partidei de pe Oblemenco, in special in timpul primei reprize. Pe langa injuriile adresate de domnia sa nu doar oficialilor si invitatilor nostri, ci chiar jucatorilor Universitatii Craiova (a se vedea pe reluari cum il injura pe Cimpanu pentru ca indraznise sa cada in urma unui fault extrem de dur al lui Tiganasu), dl. Croitoru a culminat recurgand la un gest obscen repetat pentru secunde in sir si vazut de toata lumea prezenta pe stadion duminica. Gestul antrenorului Botosaniului, surprins de altfel si de camerele de luat vederi de pe stadion, era clar adresat delegatiei Universitatii. Nu stim de ce domnul Croitoru a preferat ulterior sa minta si sa spuna ca nu a facut acel gest, insa indraznim sa spunem ca asemenea lucruri (nici injuraturile, nici obscenitatile, nici minciuna) nu au ce cauta nici macar in societate in general, cu atat mai putin intr-o competitie sportiva.

In fine, tensiunea a fost exacerbata si de greselile flagrante ale brigazilor de arbitri din ultimele doua intalniri cu Botosani. La cea de la Craiova, comportamentul suburban al domnului Croitoru venea dupa ce arbitrii nu vazusera un ofsaid imens, la primul gol al oaspetilor, si un fault in careu al lui Hankic la Cimpanu, la scorul de 0-1. Cu nici trei saptamani inainte, la Botosani, Universitatii ii fusesera refuzate cel putin trei penaltiuri clare (spun specialistii) si alte doua macar discutabile (spunem noi), intr-un joc in care gazdelor noastre li s-a tolerat si un comportament general extrem de agresiv, care a pus de multe ori in pericol integritatea corporala a fotbalistilor nostri", au transmis oficialii clubului din Banie.

Iata momentul care i-a facut pe olteni sa innebuneasca de furie: