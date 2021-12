"Ăștia erau disperați! Bă, nu-ți dai seama?" Dialogul fabulos pe care l-a avut Mihai Stoica, în holul unui hotel, cu Pink

Unirea Urziceni reușea în sezonul 2009-2010 din grupele Ligii Campionilor una dintre cele mai răsunătoare victorii românești în competiția stelelor, 4-1 cu Rangers, în Scoția.

Au marcat în acea seară memorabilă pentru fotbalul românesc Bilașco (32'), Lafferty (autogol 49'), McCulloch (autogol 59') și Brandan (65') pentru Unirea, respectiv Ricardo (autogol 2') pentru scoțieni.

Pink era cazată în același hotel cu fotbaliștii lui Dan Petrescu și Mihai Stoica

Mihai Stoica, actualul manager de la FCSB, a făcut parte din staff-ul Unirii Urziceni, echipă care în sezonul 2009-2010 juca în grupele Ligii Campionilor, după titlul cucerit în România de formația puternică asamblată de Dan Petrescu.

La meciul din Scoția cu Rangers, Mihai Stoica a istorisit la Telekom Sport că lotul Unirii a stat în același hotel cu celebra cântăreață americană Pink, solistă care urma să susțină o reprezentație în Scoția.

Mihai Stoica, fan Freddie Mercury și Pink Floyd

Stoica, mare pasionat de muzică, a povestit pas cu pas cum a fost întâlnirea cu vedeta în vârstă de 42 de ani, născută în Pennsylvania (Statele Unite), posesoare a trei premii Grammy.

"Cu o seară înaintea meciului, cu noi în hotel era Pink, celebra căntăreaţă Pink. Eu mărturisesc că nu sunt familiarizat, am rămas pe Freddie Mercury, cu Pink Floyd. Ăştia, toţi disperaţi <<Bă, e Pink>>. <<Şi eu ce să-i fac, dacă e Pink?>> <<Bă, tu nu-ţi dai seama?>>. Mi-au arătat cine e Pink. Da, avea concert la Glasgow. Mai erau bilete doar la 160 de lire", a povestit actualul oficial al vicecampioanei.

Ce i-a transmis Pink fostului oficial de la Unirea Urziceni

Momentul inedit a fost povestit cu lux de amănunte de Mihai Stoica.

"Şi ne-am întâlnit cu ea, am stat foarte mult de vorbă cu ea, am vorbit ore întregi şi, la un moment dat îmi spune, că eu eram agitat <<Nu te mai agita, că o să-i bateţi pe ăştia de o să-i rupeţi>>. <<Tu nu ai cum să înţelegi, că aici nu e ca pe scenă. Tu ştii sigur că o să ai succes, că eşti Pink. Noi, sigur n-o să avem succes, că ăştia sunt mult mai buni decât noi>>.

<<Da, dar învaţă-i să lovească, să dea cu cotul>>. <<Da, dar iau cartonaşe roşii>>. Ea nu prea ştia exact care e treaba. <<Nu se pune problema, îi bateţi de îi rupeţi>>. A avut dreptate Pink, nu noi", a completat Mihai Stoica.