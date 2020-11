Asta e echipa din Romania care BATE COVIDUL! Gest FANTASTIC: s-au dus CU TOTII la spital sa doneze plasma dupa ce s-au vindecat de boala

Gest superb al jucatorilor si antrenorilor de la Bucovina Radauti!

Tot lotul si staff-ul au mers la spitalul din Suceava pentru a dona plasma si sange pentru bolnavii de COVID. Suceava e unul dintre cele mai rau lovite judete de virusul Sars-Cov-2, astfel ca echipa din Radauti a vrut sa dea o mana de ajutor in lupta celor din jur cu boala. O mare parte dintre jucatori au fost infectati in ultimele luni cu noul tip de coronavirus. Cei care n-au fost confirmati cu boala, deci care n-au putut dona plasma, au donat sange, atat de necesar in transfuzii.

Bucovina Radauti a incheiat anul pe locul 3 in Seria 1 din C, cu 22 de puncte, la egalitate cu Stiinta Miroslava si Foresta.