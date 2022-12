Adnan Guso, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști străini care au evoluat în România, a jucat în 123 de meciuri în Liga 1 pentru Universitatea Craiova, Dinamo, FC Argeș și Pandurii Târgu Jiu, din 2003 până în 2007.

La Dinamo a câștigat și singurul său trofeu din străinătate, Supercupa din 2005, după un 3-2 cu Steaua.

Fostul portar al naționalei Bosniei vorbește în continuare o limbă română impecabilă și urmărește fotbalul din țara noastră, deși a plecat de aici în urmă cu 15 ani.

Bună ziua, domnule Guso, din România vă deranjez...

Bună ziua, nu mă deranjați, sunt liber, nu este nicio problemă!

Până în urmă cu scurt timp erați antrenor de portari la Zeljeznicar Sarajevo, după ce ați pregătit și goalkeeperii de la echipa națională a Bosniei, dar cu ce vă ocupați acum?

Sunt aici, tot la Zeljeznicar, la tineret. Apoi, mai am și o școală de portari în Sarajevo, unde vin băieți de la cluburi și de la naționalele de tineret.

La școala de portari am doi colegi care lucrează bine, așa că eu zic că facem treabă. Mă mai ocup și de licențele UEFA pentru antrenorii de portari din Bosnia și Herțegovina, în cadrul federației noastre.

”Ce atmosferă de foc era în Bănie atunci și este și acum!”

Ați plecat deja de 15 ani din România, dar știu că urmăriți în continuare fotbalul din țara noastră. Privind cluburile la care ați jucat la noi, vă vine să credeți că acum există trei echipe Dinamo, două Universitatea Craiova și, până de curând, două Pandurii Târgu Jiu?

Trei Dinamo?! De Craiove știam, chiar am văzut ultimul meci dintre cele două, în Bănie, cel câștigat de formația lui Mititelu. Ce nebunie în tribune! Ce atmosferă de foc era și atunci și este și acum!

Mie îmi pare rău că sunt atâtea echipe cu același nume, pentru că suporterii trebuie să țină cu una singură!

De Dinamo ce să mai zic, o echipă atât de mare în fotbalul românesc, și acum e retrogradată. Dar așa se întâmplă când sunt probleme cu banii, când fotbaliștii fac petiții pentru salariile lor neplătite...

Pandurii, echipa mea Pandurii... Știu că nici ea nu mai era singura, pentru că și acum schimb mesaje cu președintele Condescu, un om care și-ar da viața pentru acest club!

Adnan Guso despre Filip Dujmovic de la Dinamo: ”Un portar foarte bun, a plecat repede de la noi”

Revenind la Dinamo, acolo joacă un portar bosniac, Filip Dujmovic, trecut și pe Zeljeznicar...

Da, a fost la tineret la noi aici la club, îl știu. A plecat repede în Turcia, încă junior, este un goalkeeper foarte bun. Am și vorbit despre Dujmovic cu cei de la Dinamo, știu că ei urmăreau încă un jucător din Bosnia.

Bosnia a fost adversara României în ultima ediție din Liga Națiunilor. A fost mai întâi un 1-0 la Zenica, apoi acel 4-1 pentru România din ultima etapă. Cum vi s-a părut naționala noastră?

Bun, noi deja eram siguri de locul 1 în grupă, selecționerul a schimbat cam toți jucătorii atunci și asta s-a văzut, când joci cu rezervele. A fost un meci ușor pentru România, iar pentru noi bătaie mare!

”Încă îi avem pe Dzeko, pe Pjanic, dar când ei nu vor mai fi...”

Țara dumneavoastră trece printr-o perioadă foarte bună pe mai multe planuri. Fotbalistic, naționala a promovat în divizia de elită a Ligii Națiunilor. Politic, a început oficial zilele trecute procedura de aderare la Uniunea Europeană. Pare că totul merge strună în Bosnia...

(Râde) Deloc! Politica e dificilă aici, unii zic că Europa a dat peste noi, oricum în Bosnia este greu, suntem trei etnii - bosniacă, sârbă și croată - și este extrem de dificil să ajungi la o înțelegere.

Iar cu fotbalul, am avut mult, mult noroc cu meciurile câștigate. Încă îi avem pe Dzeko, pe Pjanic, dar când ei nu vor mai fi...

Va trebui să facem schimbul de generații, ca în România, dar la noi va fi și mai greu. Uite, avem și noi mulți fotbaliști tineri, născuți sau plecați în străinătate, să vedem dacă și vor alege să joace pentru Bosnia!

În România ați jucat la patru echipe, cu una singură, Dinamo, la care ați evoluat și cel mai puțin, ați câștigat un trofeu - Supercupa, după un meci cu Steaua. Este vreuna dintre ele favorita dumneavoastră? Pentru că sunt convins că Zeljeznicar este echipa de suflet.

Așa este! În România însă m-am simțit foarte bine peste tot și pe unde am jucat, atât cât am jucat, a fost frumos. În Oltenia, unde am evoluat mai mult, m-am convins că lumea știe fotbal. Au fost cinci ani frumoși pentru mine în România.

”Îmi place să vorbesc românește! Așa îmi arăt respectul pentru țara în care muncesc”

Cum reușiți să vorbiți atât de bine și de fluent limba română după atâția ani de la plecarea din țara noastră?

(Râde) Îmi place să vorbesc românește! Când am ajuns la voi, comunicam în limba engleză cu Silviu Lung, antrenorul de portari de la Craiova și încetul cu încetul, prin traducerea din engleză, am învățat limba română.

Așa procedasem și înainte, când jucam în Turcia (n.r. - la Erzurumspor) și Rusia (n.r. - la Spartak Moscova). Eu așa funcționez și așa îmi arăt respectul pentru țara în care muncesc: învăț limba.

Și cum de nu uitați limba română, câtă vreme acum nu vă mai folosiți de ea?

Păi, mai vorbesc cu foștii colegi din România, de Condescu de la Târgu Jiu v-am zis înainte, mă mai sună ziariști. Uite, acum ceva timp, m-am întâlnit în Turcia cu Cosmin Moți...

Adnan Guso despre fostul coechipier Cosmin Moți: ”Este o legendă la Ludogoreț!”

S-a retras acum și este director tehnic la Ludogoreț Razgrad...

Da? Nu știam. E binemeritată această poziție, pentru că Moți este o legendă acolo, la Ludogoreț! Așa, m-am întâlnit cu el în Turcia și vreau să spun că am stat trei ore de vorbă în română.

Îmi place țara voastră, îmi place să vorbesc românește și, pentru că acum la voi (n.r. - Adnan Guso este musulman) urmează cea mai mare sărbătoare, vă urez tuturor <<Crăciun fericit!>>.