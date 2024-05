Acuzat că blochează construirea stadionului Dinamo, Nicușor Dan a lămurit situația: "N-au nevoie de PUZ"

La scurt timp după ataculu rivalului său, Nicușor Dan a ieșit cu explicații în spațiul public, postând un mesaj pe rețelele de socializare.

Potrivit primarului Capitalei, contrucția stadionului Dinamo nu va fi afectată de faptul că el a cerut în instanță anularea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), deoarece stadioanele nu sunt prinse în el și pot fi construite pe bază de aprobare de la primăria de sector.

"Complexele și bazele sportive sunt prevăzute distinct în Planul Urbanistic General (PUG), document aprobat în anul 2000 care este în vigoare în prezent.

În plus, stadionul nu se află în zonă protejată, astfel că Primăria de sector este cea care are competență pentru autorizarea construcțiilor de orice natură pentru acest obiectiv. Exemple de acest fel sunt stadionul nou Steaua și stadionul nou Rapid, ambele reconstruite pe același amplasament, fără PUZ, prin autorizare directă.

Mai mult, vă aduc aminte ca noul stadion Dinamo trebuia teoretic să fie gata înainte de Euro 2020, când PUZ Sector 2 nici nu era aprobat”, a transmis Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Ce a susținut Burduja

"DACĂ TOT NU FACI NIMIC, MĂCAR NU BLOCA STADIONUL DINAMO, NICUȘOR!

Deciziile primarului fac imposibilă construcția noii arene. Blocarea construcției stadionului Dinamo nu este doar despre răul făcut suporterilor unei echipe de tradiție. Este vorba despre un rău făcut tuturor bucureștenilor, care au dreptul să facă sport și să se bucure de sportul rege. Este pur și simplu absurd ca Nicușor Dan să blocheze acest proiect, așteptat de ani de zile de foarte mulți români!

Dezvoltarea infrastructurii sportive și de spectacole este deficitară. Primarii din ultimii 8 ani nu au făcut nimic să rezolve problema. Nu avem o Sală Polivalentă modernă, stadioanele sunt puține, bazele sportive sunt în paragină. Ce face Primăria Generală? Ce știe mai bine: blochează. Blochează noul Stadion Dinamo!

Nu putem să facem război cu toată lumea, pe spatele bucureștenilor. Nu putem să avem în locul unei stadion modern un șantier înghețat și să fim mândri de asta. Sunt curios ce soluții s-au căutat de către Primăria Capitalei pentru a nu bloca acest proiect. În toate sectoarele din București sunt proiecte blocate, absolut necesare.

Vreau să facem mai multe pentru sportul bucureștean: preluarea bazelor sportive sub administrarea PMB pentru o mai bună coordonare și dezvoltarea unor programe integrate de educație pentru sănătate și nutriție în școli și licee; construirea unei săli polivalente moderne pentru evenimente sportive și culturale de anvergură; finanțarea sportului școlar.

Aceste lucruri eu le voi face cu sufletul, ca Primar General. Am făcut tenis de performanță până la 12 ani și am jucat fotbal în echipa Harvard Kennedy School. Sportul înseamnă sănătate, bucurie, ambiție și disciplină. Și ne va fi un aliat de nădejde în lupta totală cu consumul de droguri în rândul tinerilor, fenomen scăpat de sub control.

Împreună Schimbăm Bucureștiul" - Sebastian Burduja, candidat PNL, pe Facebook