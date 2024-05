Fanii lui Dinamo pregătesc o deplasare memorabilă la Miercurea Ciuc: ”Cum n-a mai fost alta”

Astfel, ”câinii” pornesc cu prima șansă înainte de returul programat luni, de la ora 20:00, la Miercurea Ciuc, și vor fi încurajați de un număr impresionant de suporteri.

Chiar dacă fanii lui Dinamo vor avea aproximativ 120 de bilete la dispoziție pentru meciul cu Csikszereda, numărul suporterilor ”roș-albi” care se vor deplasa la Miercurea Ciuc va fi mult mai mare.

PCH îi cheamă pe fani în deplasare pentru a-și susține echipa chiar și din afara stadionului. Pentru Dinamo, returul cu Csikszereda este, fără doar și poate, cel mai important meci al sezonului.

PCH, deplasare memorabilă la Miercurea Ciuc

„Acolo unde nimeni nu se aștepta.

O deplasare cum nu a mai fost alta.

Să îți susții echipa, neavând bilete, din afara stadionului. Nu este o finală de cupă europeană, este un meci la care cei din teren trebuie să știe că și al 12-lea jucător este cu ei. Avem echipa completă.

Am trecut prin multe în acest sezon și de aceea vrem să îl terminăm cu fruntea sus. Să nu uităm că, în momentul când nu mai aveam nicio speranță, a apărut o luminiță. Tocmai de aceea trebuie să ne jucăm șansa până la final. Mai avem 90 de minute și putem să respirăm.

Toți câinii merg la Miercurea-Ciuc. Avem datoria să fim acolo. Istoria nu ne-a transmis că doar în momentele de glorie să fim lângă echipă. Suporterul dinamovist, mult prea încercat, va înțelege și va fi acolo.

Chemăm toți suporterii să așteptăm echipa la final împreună”, a transmis Peluza ”Cătălin Hîldan”, pe pagina de Facebook.

Zeljko Kopic: "Am 46 de ani, nu am 60 de ani!"

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a anunțat că rămâne și în sezonul viitor la gruparea roș-albă, indiferent de soarta barajului.

„(n.r. Ați vorbit cu conducerea despre viitorul dumneavoastră?) Nu, sunt concentrat pe următorul meci. Vreau să-mi termin treaba aici. (n.r. Vreți să rămâneți la Dinamo) Sigur. Câți ani am?

Am 46, nu am 60. Încă am energia necesară și vreau să lucrez. Cred că am multe lucruri de arătat, cred că am arătat deja lucruri în carierea mea de antrenor. Am ambiții, am energie să fac lucruri mari”, a spus Zeljko Kopic, după meciul din tur.