Academica Clinceni isi schimba numele din sezonul viitor! Cum se va chema echipa

Academinca Clinceni a reusit sa se califice in premiera in playoff. Aceasta performanta vine cu noi schimbari in cadrul clubului.

Echipa antrenata de Ilie Poenaru este surpriza campionatului regulat. Cu victoria din ultimul meci, 3-1 cu Dinamo, Academica Clinceni a reusit sa acumuleze 44 de puncte si sa isi securizeze locul 5 in playoff.

Aceasta nu este singura veste buna pentru club si suporteri. Primarul orasului Clinceni, Adrian Budeanu, a anuntat ca din sezonul viitor echipa isi va schimba numele in Academinca Ilfov, pentru a atrage capital privat.

”Am luat acceptul majoritatii primarilor din judet si am schimbat denumirea echipei in Academica Ilfov, pentru sezonul viitor. Ei m-au rugat sa vorbesc cu presedintele CJ Ilfov. Judetul llfov reprezinta o forta, are 230.000 de locuitori. Am putea sa nu folosim deloc bani publici, decat sa avem acces la marii contribuabili. Sponsorizari, publicitate”, a declarat Adrian Budeanu, potrivit Telekom Sport.

Primarul Clinceniului a anuntat si proiectul unui nou stadion, care va fi situat intre Bragadiru si Clinceni.

"In zona de la Belvedere, intre Bragadiru si Clinceni, exista un teren generos. Am un proiect la CNI de ani de zile de renovare a stadionului din Clinceni, dar mai bine pleci cu un stadion nou pentru Ilfov, pentru viitor”, a mai dezvaluit Adrian Budeanu.