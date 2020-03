A ajuns in grupele Europa League cu Pandurii, acum joaca in Liga a 4-a din Gorj! E ULUITOR unde a ajuns sa joace fotbalistul cu peste 150 de meciuri in Liga 1

Pedro Mingote revine in fotbalul romanesc.

Fostul portar al celor de la Pandurii Targu Jiu, Pedro Mingote (39 de ani), a revenit in fotbalul romanesc. Portarul a evoluat timp de 8 sezoane pentru Pandurii Targu Jiu, in Liga 1, dar a mai evoluat si pentru alte cluburi din Romania.

Portarul are la activ si o calificare in grupele Europa League cu Pandurii, iar in acest moment evolueaza pentru International Bailesti, in Liga a 4-a din Gorj, potrivit pandurul.ro. Mingote va reveni pe teren dupa o pauza de doi ani. Ultima oara a evoluat pentru Jvuentus Bucuresti in sezonul 2017-2018. International Bailesti se afla in acest moment pe locul 8 in clasament, in Liga a 4-a.

Mingote a venit in Romania in anul 2008, la Pandurii. Acesta a evoluat 8 sezoane pentru gorjeni. In 2016 si-a incheiat contractul cu Pandurii si a mai evoluat perioade scurte pentru ASA Targu Mures, Universitatea Craiova si Juventus Bucuresti.