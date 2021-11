După ce a provocat o bătaie generală, LeBron James a dat acum afară doi spectatori!

LeBron James (36 de ani), superstarul din NBA care joacă la Los Angeles Lakers, a fost protagonistul unui moment inedit în meciul câștigat în deplasare cu Indiana Pacers, scor 124-116.

Sportivul s-a dus la arbitru și a arătat către două persoane care stăteau în primul rând. Bărbatul și femeia au fost imediat dați afară de către agenții de ordine.

”Există o diferență între a-ți susține echipa și a depăși limita prin gesturi și cuvinte pe care nu le-aș adresa niciunui fan și care nu ar trebui spuse niciunui jucător”, a declarat după meci LeBron James.

Se pare că suporterii în cauză i-au înjurat pe baschetbalist și pe unul dintre fiii acestuia.

În urmă cu doar câteva zile, baschetbalistul a fost implicat într-un alt incident, de data aceasta pe terenul de joc.

În meciul cu Detroit Pistons, l-a lovit în figură pe un adversar, după care jucătorii celor două echipe s-au luat la bătaie.

Ca urmare a incidentelor, LeBron James a primit singura suspendare din cariera sa în baschetul profesionist, începută acum aproape 20 de ani!

LeBron James get into it with 2 courtside Pacers fans get ejected. ????

One makes a crying face as she walks out. ☹️pic.twitter.com/4QsXBv5R4l