„L-am ignorat pentru că m-a enervat ce a zis! L-am driblat intenționat!” Leo Messi a spus tot despre tensiunile cu Lewandowski de la Mondial 

Naționala Argentinei a câștigat meciul cu Polonia, disputat în urmă cu un an, ultimul al grupelor Campionatului Mondial din Qatar. Atunci, Leo Messi l-a înfruntat pe Robert Lewandowski, cel care semnase cu FC Barcelona în acea vară, iar cei doi au fost protagoniști într-un moment extrem de tensionat.

Argentinianul a fost surprins lăsându-l cu mâna întinsă și ignorându-l pe atacantul polonez. Deși nu s-a discutat despre subiect, iar Lewandowski a fost rezervat să ofere detalii după meci, Leo Messi a ales să vorbească, la un an distanță.

Într-un interviu acordat recent, Leo Messi a recunoscut că l-au enervat declarațiile făcute de Robert Lewandowski înainte de meci, referitor la Balonul de Aur câștigat de el. Atunci, Messi spunea că polonezul l-ar fi meritat în anul pandemic, atunci când trofeul nu s-a decernat, iar atacantul a declarat că nu știe dacă argentinianul chiar crede în spusele sale sau nu.

„Declarațiile lui Lewandowski m-au deranjat pentru că atunci când am câștigat Balonul de aur am spus lucruri pe care chiar le-am simțit, însă ca el să vorbească așa, m-a deranjat.

L-am ignorat în timpul meciului pentru că era vorba despre el și eram furios și gândeam că nu ar fi trebuit să spună ceea ce a spus. Am fost extrem de nervos. Dacă l-am driblat în mod intenționat pentru că era el? Da.

După acel moment ne-am întâlnit și am vorbit, am căzut de acord că a fost o neînțelegere. A fost supărat pentru că ceea ce a spus nu a apărut complet pe internet. Apoi a mers la Barcelona și am vorbit despre multe lucruri, despre club, despre oraș, despre tot”, a declarat Leo Messi în cadrul interviului acordat lui Sebastian Vignolo.

