VIDEO | Gafa monumentala in preliminariile CM 2022. Ce a putut sa faca un portar

Canada a invins-o pe Haiti, scor 3-0, intr-un meci disputat in preliminariile Campionatul Mondial din 2022.

In primul minut al reprizei secunde, la scorul de 0-0, Josue Duverger, portarul haitienilor, a comis o gafa de proportii. Acesta a balbait mingea trimisa „acasa” de un coleg din defensiva. In cele din urma, balonul a intrat in poarta.

Dupa aceasta gafa, nationala statului Haiti a mai primit inca doua goluri.

In tur, Canada s-a impus cu 1-0. Dupa cele doua succese, nationala "frunzei de artar" a ajuns in etapa finala a calificarilor pentru CM 2022.