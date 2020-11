Moment HORROR in Premier League! Raul Jimenez, lasat inconstient pe teren de David Luiz: diagnosticul mexicanului, SOCANT 

Arsenal - Wolves 1-2: Raul Jimenez a fost transportat de la stadion la spital in urma unui duel aerian violent cu David Luiz.

UPDATE: Conform unui comunicat oficial Wolverhampton Wanderers, Raul Jimenez a suferit o fractura craniana. Fotbalistul din Mexic a suferit o operatie in Londra azi-noapte si se afla in recuperare.

"Raul se simte in regula dupa o operatie suferita aseara intr-un spital din Londra. A reusit sa o vada pe partenera sa, Daniela, iar acum se odihneste. Ramane sub observatie pentru cateva zile, timp in care isi va incepe recuperarea. Clubul Wolverhampton vrea sa multumeasca staff-ului medical al Arsenal, paramedicilor NHS, medicilor si chirurgilor care au ajutat mult prin abilitatile si reactiile lor rapide. Cerem ca Raul si familia sa sa primeasca o perioada de liniste si intimitate; vom anunta in timp util urmatoarele noutati," au scris reprezentantii Wolverhampton Wanderers FC.

Moment de groaza in Premier League: in minutul 5 al partidei Arsenal - Wolverhampton Wanderers, David Luiz (33 de ani) si Raul Jimenez (29 de ani) s-au ciocnit violent in urma unui duel aerian rezultat dintr-un corner executat de Willian.

Atacantul mexican al oaspetilor a ramas inert pe gazon, pierzandu-si cunostinta imediat dupa impact. Arbitrul Michael Oliver a cerut instant ajutor, iar Jimenez a beneficiat de ingrijirile imediate ale medicilor si a primit oxigen, fiind scos pe targa in afara terenului.

Muita preocupação em relação a Raul Jimenez, do Wolverhampton, após dividida com David Luiz. Momento difícil #PremierLeague pic.twitter.com/bNhUESmTSI — Josias Pereira (@josiaspereira) November 29, 2020

Fundasul brazilian al 'tunarilor,' David Luiz a continuat partida pana la pauza, desi avusese capul spart. In tot acest timp, Jimenez a fost transportat direct la spital de la stadion. La scurt timp dupa finalul partidei, Sky Sports a anuntat ca Raul Jimenez si-a recapatat cunostinta la spital si ca a raspuns la tratament, informeaza jurnalistul Calin Mates.

Intrebat daca a jucat ingrijorat, gandindu-se la colegul sau puternic ranit, Conor Coady a replicat dupa meci: "M-am ingrijorat enorm. Am stiut din start ca a fost un clinci oribil, lucrurile astea se intampla in fotbal. Speram si ne rugam ca totul sa fie bine in cele din urma. E ceva ce nu vrem sa vedem in Premier League. Suntem multumiti de rezultat, care nu ne putem bucura pana nu vom afla ca David Luiz si Raul Jimenez sunt in siguranta," a declarat Coady la finalul partidei castigate de Wolves.

Meciul dintre Arsenal si Wolverhampton Wanderers disputat pe Stadionul Emirates s-a incheiat cu scor favorabil pentru oaspeti, 2-1, care au urcat pe locul 6, in timp ce echipa pregatita de Mikel Arteta ramane pe locul 14 in Premier League, cu doar 13 puncte dupa 10 etape.