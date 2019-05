Ca-n Spargatorii de nunti! :)) Gigi Becali, show total la nunta fiului lui Teia Sponte: a luat microfonul si a inceput sa cante PAMPOREA

Gigi Becali s-a simtit bine in weekend, la nunta fiului lui Teia Sponte. Costa, despre care au existat zvonuri ca a avut o relatie cu Simona Halep, s-a insurat cu Bianca Ghiorgache, o studenta de 20 de ani.

Gigi Becali, Mitica Dragomir, Mircea Sandu, Viorel Paunescu si Anamaria Prodan au petrecut in weekend la nunta baiatului lui Teia Sponte. De departe cel mai activ a fost patronul FCSB, care a facut spectacol pe scena din salon. El a cantat si a dansat alaturi de o trupa de muzica machidoneasca. Evenimentul a avut loc in localitatea Buftea.





Costa Sponte ar fi avut o relatie cu Simona Halep



In trecut au existat numeroase zvonuri pe seama unei relatii intre Costa Sponte, fiul lui Teia Sponte, omul de incredere al lui Gigi Becali, si Simona Halep.

"Important este sa fii om inainte sa fii jucator de tenis. In viata conteaza si familia, si copiii, dar eu mai am de jucat tenis. Imi plac enorm copiii, imi doresc sa am copii, dar mai astept. Cand voi avea copii, vreau sa mergem in oras, apoi sa ne jucam in curte. Daca o sa am. Si o sa-i tin departe de calculator. Timp este pentru toate, ca sa am o relatie cu cineva. Vreau sa ma casatoresc, vreau sa am o rochie de mireasa foarte lunga", spunea Simona Halep la acea vreme, fara sa confirme insa relatia sa cu fiul lui Teia Sponte.