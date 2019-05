Ianis Zicu a devenit antrenor: „E mult mai greu decat sa fii fotbalist, dar nu ma grabesc nicaieri”

Fostul golgheter al Ligii 1 este antrenor la o grupa de juniori.

In ianuarie 2019, Ianis Zicu a preluat o grupa de juniori B1 de la FC Voluntari, cu care a iesit, in acest sezon, vicecampion in campionatul judetean Ilfov. Aflat la prima experienta pe banca unei echipe de fotbal, el spune ca nu vrea sa sara etapele si are ca obiectiv sa castige cat mai multa experienta pentru a fi cat mai bine pregatit, atunci cand vor aparea oportunitatile importante. El este inscris la cursurile pentru licenta A UEFA, in posesia careia va intra in vara lui 2020.

„Imi place sa fiu antrenor, daca m-am apucat de meseria asta. Nu m-am apucat pentru alte lucruri, doar din pasiune. Este o meserie frumoasa, dar este mult mai greu sa fii antrenor decat fotbalist. Acum ii inteleg pe cei de dinaintea mea, de antrenorii pe care i-am avut, care spuneau mereu lucrul acesta. Este mult mai greu pentru ca sunt foarte multe lucruri care apar zi de zi si pe care trebuie sa le gestionezi singur.

Ca jucator doar vii la antrenament si la meci, te odihnesti, ai grija ce mananci, dar pleci acasa si asta e tot. Ca antrenor e mult mai complex, trebuie sa ai grija de toata lumea, trebuie sa ii tratezi pe fiecare dupa caracterul lui, trebuie sa ajungi sa cunosti persoana respectiva. Daca iei decizii doar sub influenta rezultatului sau a nervilor, in momentul ala poti sa strici un jucator care are sansa sa creasca. Trebuie sa fii de toate, pedagog, tactician, preparator fizic, psiholog...

Asemanarea e ca si fotbalistii, si antrenorii trebuie sa se antreneze in fiecare zi ca sa fie mai buni. Sa te documentezi, sa citesti, sa urmatesti meciuri, sa experimentezi... Trebuie sa experimentezi mult, pentru ca nu poti sa fii antrenor direct la seniori. Experienta pe care o aduni, incepand cu juniorii de 17-18 ani, nu ai cum sa o acumulezi altfel.

La mine, mingea trebuie sa fie pusa jos, vreau pase multe si un joc combinativ, vreau sa dictam noi ritmul meciului si sa dominam. Depinde de jucatorii pe care ii ai, de calitatile lor, ce rezultat trebuie sa obtii, dar filosofia mea e ca vreau ca mingea sa fie la mine, nu la adversar, vreau ca echipa mea sa domine jocul.

In acest sezon, am avut grupa de 2001-2002 de la FC Voluntari, adica 17-18 ani. Am fost inscrisi in campionatul judetean din Ilfov, am terminat pe locul secund. Nu stiu daca voi ramane la aceeasi grupa, pentru ca la unele cluburi antrenorii se rotesc si in functie de varsta jucatorilor si obiectivele grupei, vom vedea. Voi continua tot cu grupa acesta sau in alta parte in cadrul Academiei FC Voluntari.

Nu am niciun plan, in acest moment, pentru cum trebuie sa evolueze cariera mea de antrenor. Voi lua o decizie, in momentul in care voi avea variante. Nu stii niciodata ce e bine si ce e rau. Iti urmezi drumul, calatoresti si vezi ce se intampla. Nu trebuie sa ajung la nicio destinatie. As putea sa spun ca vreau sa ajung antrenor la Dinamo, la Rapid, la echipa nationala, e normal sa vrei sa ajungi antrenorul unor cluburi puternice din Liga 1, dar nu ma grabesc nicaieri. Sunt tanar, am 35 de ani, nu ma grabesc nicaieri”, a declarat Ianis Zicu pentru Sport.ro.

IANIS ZICU

Data nasterii: 23 octombrie 1983 (35 ani)

Locul nasterii: Constanta (Romania)

Post / picior: mijlocas central ofensiv, mijlocas de banda / stang

Echipe: Dinamo (2000-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2010), Farul (2002-2003), Inter Milano (2004), Parma (2004-2005), Rapid (2006-2007), Poli Timisoara (2010-2011, 2015-2016), TSKA Sofia (2011-2012), Pohang Steelers (2012), Gangwon FC (2013), Petrolul (2014), ASA Tg. Mures (2014-2015, 2016-2017)

Palmares: Campion Liga 1 (2001-2002, 2003-2004), Cupa Romaniei (2001-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007), Supercupa Romaniei (2005), Supercupa Bulgariei (2011), Korean FA Cup (2012), golgheter Liga 1 (2010-2011 / 18 goluri)

Echipa nationala: Romania U19 (6m/3g), Romania U21 (13m/3g), Romania (12m/1g)

