Un club din Europa a vandut peste 10 000 de bilete virtuale la un meci care nu mai are loc! Ce s-a intamplat

Meciurile de fotbal din Bulgaria au fost suspendate pana pe 13 aprilie. Levski Sofia ar fi trebuit sa o intalneasca pe Ludogorets sambata, in cadrul etapei a 25-a din liga Bulgariei. Initial, meciul ar fi trebuit sa aiba loc cu portile inchise.

Astfel, Levski a pus la vanzare bilete virutale pentru aceasta confruntare. Tichetele aveau scopul de a arata sprijin moral si financiar din partea fanilor. Clubul a vandut peste 10 000 de bilete, pretul unuia fiind de 5 euro.

Even though all football activities in Bulgaria have been suspended until April 13, Levski have sold over 10,000 virtual tickets (€5 each) for their league game vs champions Ludogorets which should have taken place today (initially, it was supposed to be behind closed doors)