Imagini socante! Starul din Premier League, bagat la inchisoare dupa ce a batut cu pumnii si picioarele un tanar pe strada! Totul a fost filmat

Politia locala l-a arestat pe fotbalist dupa acest incident tulburator.

Atacantul celor de la Sheffield United, Oli McBurnie a fost surprins in timp ce il batea pe un tanar de 21 de ani care ii spuse ca "nu poate fi nimic mai rau decat sa retrogradezi"

Sheffield United nu a reusit sezonul acesta sa se ridice la nivelul de anul trecut cand s-a clasat pe locul 9 si a retrogradat in liga secunda de pe ultima pozitie.

"Ne plimbam cand l-am vazut pe McBurnie certandu-se cu o fata. Era cam agresiv si galagios. I-am spus: Calmeaza-te, prietene! Nu poate fi mai rau decat sa retrogradezi. Glumeam", a declarat pentru The Sun Elliot Wright, cel care a fost snopit in bataie de atacantul scotian.

Tot evenimentul a fost surprins de camera de filmat a telefonului lui Wright. McBurnie a incercat sa loveasca dispozitivul si sa-l distruga, insa inregistrarea a continuat, iar victima incidentului a depus plangere la politie si mai apoi la tribunal.

Oli McBurnie a fost adus de la Swansea pe 20 de milioane de euro in vara lui 2019, dar a marcat doar 7 goluri in 59 de meciuri jucate in toate competitiile pentru echipa engleza.