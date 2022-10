'Tăcutul' Karim Benzema și drumul către Balonul de Aur! De la scandalul care i-a 'interzis' titlul mondial până la momentul când și-a găsit 'vocea' 

Atacantul francez se află în cel mai bun moment al carierei sale, care însă a fost presărată cu multe momente „în umbră”, dar și cu controverse și scandaluri.

Povestea lui Karim Benzema nu este una obișnuită, însă este povestea unui băiat tăcut din Lyon care și-a pus amprenta în fotbal printr-o evoluție fantastică, depășindu-și limitele și devenind unul dintre cei mai buni atacanți pe care fotbalul francez i-a oferit.

Karim Benzema sau 'Coco': povestea băiatului tăcut din Lyon

Născut în decembrie 1987 din mamă franțuzoaică și tată algerian, Karim Mostafa Benzema a fost al șaselea fiu din nouă copii născuți în urma căsniciei dintre Hafid și Wahida. Benzema a crescut în Terraillon, o suburbie din Lyon cu o populație de 40.000 de locuitori, renumită ca fiind o zonă periculoasă.

Disciplina tatălui, dar și a antrenorilor săi l-au făcut pe tânărul Karim să nu se abată de la visul său, acela de a deveni un fotbalist important. Ușor 'grăsuț' și tăcut, Benzema a impresionat încă de la primele atingei de balon, după cum își amintește și Fredric Rigolet, primul antrenor pe care atacantul lui Real Madrid l-a avut, în anul 1995.

„Îi spuneam 'Coco', asta era porecla lui, dar doar prietenii apropiați și familia îi spuneau așa. Locul în care a crescut este unul dur, însă Karim a avut întotdeauna o minge în mână. Era extrem de tăcut dar iubea să joace fotbal. Avea 8 ani când l-am antrenat pentru prima dată și era o mare diferență între Karim și ceilalți jucători.

Dacă îți dorești ceva mult, faci în așa fel încât să obții acel lucru. Îmi amintesc că obișnuia să bată mereu mingea de un zid, nu se oprea, trebuia să îi spui să ia o pauză, să meargă să se uite la televizor. Echipa noastră a jucat cu juniorii lui Lyon și Karim a înscris două goluri. Ne-a câștigat meciul și scouterul lui Lyon a fost atât de impresionat încât l-a semnat.

E drăguț că atunci când oamenii se gândesc la noi, se gândesc la Karim. Suntem un club mic, dar copiii își doresc să fie următorul Benzema, îi inspiră”, a spus Rigolet pentru The Athletic.

Anthony Mounier, coleg de generație cu Karim Benzema și prieten bun al atacantului și în prezent, a rememorat momentele dificile pe care atacantul Realului le-a întâmpinat înainte de a face pasul la prima echipă a lui Lyon, în 2005.

„Jucam aproape fiecare meci împreună. Când avea 14 ani era un jucător normal, nimic special, dar ce îl diferenția era finalizarea. Era atât de bună și nu e ceva ce poți învăța. Karim era slab atunci, greutatea probabil îl trăgea înapoi.

Când a făcut 16 ani am văzut o diferență masivă. Am terminat meciurile cu academia, am plecat în vacanța de vară și când ne-am întors în august pentru a ne pregăti de noul sezon am văzut un Karim diferit. Avea mușchi și era o mașinărie. Majoritatea ne relaxam în vacanțe, dar Karim era focusat să devină ma bun. Detaliile mici îi separă pe jucătorii buni de cei care sunt extrem de buni.

Apoi a început să joace pentru echipa de tineret a Franței. A făcut parte din lotul care a câștigat Europeanul U17 din 2004 și de atunci nu s-a mai uitat înapoi. Majoritatea fundașilor erau șocați. Lucra la musculatura sa, făcea box în sală. Când avea 13-14 ani, majoritatea antrenorilor spuneau că nu va reuși, Karim era puțin lent, dar vacanța de vară a schimbat totul pentru el. A devenit un diamant. La antrenamente era atât de bun încât nu au avut alternativă decât să îl promoveze la prima echipă”, a relatat Mounier pentru sursa citată.

În ianuarie 2005, Paul Le Guen l-a debutat pe Karim Benzema într-un meci împotriva lui Metz, iar în acel sezon avea să bifeze 6 apariții, iar în următorul avea să marcheze 4 goluri în 16 meciuri de cupă și campionat. Sezonul 2007/08 avea însă să fie momentul în care băiețelul tăcut din Lyon avea să își facă numele auzit pe marea scenă a fotbalului, înscriind 31 de goluri în 52 de meciuri, devenind rapid cel mai important jucător din lotul lui Lyon.

Tânărul jucător a început să atragă atenția marilor cluburi chiar în acel sezon, după prestații incredibile în Champions League în meciurile cu Rangers și Manchester United. A înscris împotriva scoțienilor în victoria cu 3-0 care o califica pe Lyon în fazele eliminatorii, unde s-a duelat cu Manchester United. Benzema a înscris în meciul tur, remiza din Franța 1-1, însă englezii s-au calificat datorită golului înscris de Cristiano Ronaldo pe Old Trafford.

Atunci, la 20 de ani, Karim Benzema intrase pe radarul lui Manchester United, chiar Sir Alex Ferguson fiind cel care își dorea transferul său. Rio Ferdinand a recunoscut la câțiva ani distanță: „Prima dată când am jucat împotriva lui, Sir Alex Ferguson voia să îl transfere. Vorbea cu el pe tunel după meci, iar oficialii lui Lyon au fost nevoiți să îl tragă”.

Pe urmele idolului Ronaldo: Real Madrid, visul care avea să devină realitate

Prestațiile extrem de bune l-au pus pe radarul marilor cluburi din Europa, însă tânărul Benzema avea un singur vis: să calce pe urmele idolului său și să ajungă să joace la Real Madrid.

„Manchester United și-a dorit atât de mult să îl transfere încât Sir Alex Ferguson a mers acasă la el pentru a-i întâlni părinți. Dar visul său a fost să joace pentru Real Madrid. Îl admira pe brazilianul Ronaldo, el era idolul lui. Visul lui Karim a fost dintotdeauna să joace pentru Real Madrid și voia să calce pe urmele lui Ronaldo”, a spus Mounier.

Chiar Benzema recunoștea, în urmă cu câțiva ani, că Ronaldo a fost un exemplu pentru el: „Când eram mai tânăr, modul în care juca Ronaldo mă influența. E cel mai bun atacant din toate timpurile. Urmăresc clipuri cu el, încerc să fac ce face el, însă nu e ușor. E imposibil să reușesc aceleași mișcări pe care le făcea el”.

Interesul pentru atacantul francez creștea cu fiecare meci jucat, astfel că oficialii lui Olympique Lyon i-au prelungit contractul până în 2013, având și opțiune de prelungire pe încă un an. Karim Benzema a ajutat-o pe Lyon să câștige titlul în sezonul 2007/08, fiind și golgheter în Ligue 1 cu 20 de reușite.

Un sezon a mai îmbrăcat Karim Benzema tricoul lui Lyon până când avea să își urmeze marele vis, să urmeze pași lui Ronaldo și să semneze cu Real Madrid, clubul la care aspira să ajungă încă din copilărie. Mutarea s-a făcut în iulie 2009, când madrilenii aveau să facă una dintre cele mai spectaculoase campanii de mercato din istorie, care aveau să definească fotbalul european în următoarea decadă.

Peste 200 de milioane de euro au cheltuit oficialii de pe Santiago Bernabeu în aceas vară. Cristiano Ronaldo era transferul 'galactic', care avea să schimbe complet interesul pentru campionatul spaniol, în special și datorită rivalității cu Leo Messi. 94 de milioane au plătit în schimbul portughezului.

Un alt transfer de răsunet a fost cel al lui Kaka, adus de la AC Milan la insistențele lui Jorge Valdano, în schimbul a 67 de milioane de euro. În aceeași fereastră a mai fost transferat Xabi Alonso de la Liverpool, plătindu-se 34.5 milioane de euro pe el, dar și pe tânărul fotbalist de perspectivă al lui Olympique Lyon, Karim Benzema, în schimbul a 35 de milioane de euro.

Chiar Florentino Perez i-a vizitat pe părinții lui Benzema în „lupta” cu Sir Alex Ferguson, după cum informează The Analyst, pentru a obține semnătura tânărului atacant, care nu era oricum dispus să ia altă opțiune în calcul cât timp Real Madrid era pe urmele sale. Cu o spaniolă stângace, în ziua prezentării sale, timidul atacant francez a reușit să îi cucerească pe fani cu primele sale cuvinte.

„Vă mulțumesc, îmi cer scuze dar nu vorbesc foarte bine spaniolă, vă mulțumesc că sunteți aici. Sunt foarte fericit pentru că pot juca la cel mai bun club din lume, sunt încântat că pot juca la același club unde au jucat idolii mei, Zidane și Ronaldo. Îi mulțumesc președintelui Florentino Perez”, a spus Benzema sub uralele zecilor de mii de fani strânși pe Santiago Bernabeu.

Fostul președinte al lui Real Madrid, Ramon Calderon, a dezvăluit că madrilenii îl urmăreau de ceva timp pe atacantul francez, însă prețul cerut de Lyon a fost un impediment în transferul său.

„Benzema era pe radarul nostru, dar îi aveam pe brazilianul Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Raul și Arjen Robben, nu am crezut că este momentul ideal ca Benzema să ni se alăture. Știam însă că va fi unul dintre jucătorii pe care trebuia să îi transferăm. A jucat împotriva noastăr de două ori, în 2007 și 2009. Lyon ne-a învins și el ne arăta cât e de talentat.

Voiau 30 de milioane de euro. În prezent sună ieftin, dar vorbim despre 2006. I-am transferat pe Van Nistelrooy pentru 11 milioane, Higuain pentru 9 milioane și Marcelo pentru 6 milioane, prețurile erau diferite”, a spus Calderon pentru The Athletic.

Adaptarea nu a fost deloc facilă pentru Karim Benzema la noul său club. A reușit să marcheze doar 9 goluri în 33 de apariții în sezonul său de debut, aflându-se în „umbra” lui Higuain și Cristiano Ronaldo, care aveau cifre mult superioare. Francezul a fost titular în 14 dintre cele 27 de meciuri jucate în campionat, iar fanii începeau să își pună întrebări în legătură cu transferul său.

Debutul slab de la Madrid a afectat și convocarea sa în naționala Franței pentru Campionatul Mondial din 2010. Selecționerul Raymod Domenech a mers în capitala Spaniei pentru a discuta personal cu atacantul, însă agentul jucătorului la acea vreme, Karim Djaziri, l-a deranjat.

„Nu aveam nevoie ca agentul să filtreze conversația. Voiam să vorbesc doar cu Karim, însă Djaziri era mereu cu el. Trebuie să fie pe picioarele sale, însă e fericit. Câștigă mulți bani, viața pe care o duce e bună. Își lasă agentul să facă totul pentru el.

Cristiano Ronaldo înțelege ce poate face cu talentul său. Karim? Nu. Ronaldo are mai multă mândrie. Dacă Karim ar avea 10% din ambiția lui Ronaldo ar putea câștiga Balonul de Aur”.

Karim Benzema și scandalurile: momentul care i-a 'interzis' titlul mondial

'Tăcutul' Karim a fost însă implicat și în câteva scandaluri serioase, scandaluri care au pus o pată mare în cariera jucătorului. În vara lui 2010, Benzema a fost investigat, împreună cu coechipierul său de la echipa națională, Franck Ribery, după ce ar fi plătit o minoră pentru sex în 2008. Zahia Dehar i-a acuzat pe cei doi jucători că au plătit pentru a întreține relații intime cu ea când nu avea încă 18 ani împliniți.

Deși 15 ani este vârsta la care în Franța sunt permise actele sexuale cu consimțământ, plata pentru sex cu persoane sub 18 ani este un delict. Condamnarea pentru întreținerea relației sexuale cu o prostituată minoră poate ajunge la 3 ani de închisoare și o amendă de 45.000 de euro.

La patru ani distanță de la acuzații, justiția franceză a închis cazul, și s-a renunțat la acuzațiile împotriva lui Ribery și Benzema pe motiv că nu existau suficiente dovezi că aveau la cunoștință faptul că Dehar era minoră când s-a petrecut actul sexual.

Benzema a mai fost implicat indirect într-un scandal major în 2009, când bunul său prieten din copilărie, Karim Zenati, a fost arestat din cauză că circula cu viteză mare, în ciuda faptului că avea un cauciuc spart, iar poliția a găsit asupra lui mai mult de 200 de kilograme de canabis. Atacantul francez și-a vizitat prietenul în închisoare, iar apoi i-a oferit un loc de muncă la Best of Benzema, companie începută în 2008 menită să-o protejeze drepturile de imagine ale jucătorului.

Prietenia cu Zenati l-a costat mult însă pe Karim Benzema, care în noiembrie 2015 a fost implicat într-un scandal uriaș, scandal care avea să îl coste mult pe plan profesional. Atacantul francez a fost anchetat pentru tentativa de șantaj asupra mijlocașului lui Lyon, Mathieu Valbuena, în legătură cu un sex tape. Benzema a recunoscut că a fost implicat în presupusul caz de șantaj, spunându-le investigatorilor că a discutat cu Valbuena în numele „unui prieten din copilărie”.

Au apărut ulterior stenogramele unui apel ce a avut loc în octombrie 2015 dintre Benzema și Zenati, după discuția prietenului fotbalistului cu Valbuena, în timpul pauzei internaționale. Scandalul a dus la suspendarea lui Karim Benzema din naționala Franței.

Deși scandalul nu a avut un impact asupra formei lui Karim Benzema, care în acel sezon a reușit să câștige Champions League alături de Real Madrid, după ce s-au impus în fața rivalei din oraș, Atletico Madrid, la penalty-uri, având 24 de goluri marcate în 27 de meciuri jucate în campionat, fotbalistul nu avea parte de aceeași admriație în afara lui Santiago Bernabeu.

Suspendat din lotul Franței și cu stenogramele apelului cu Zenati publice, Karim Benzema ajunsese un personaj negativ în propria țară. Atacantul nu a participat la Campionatul European din 2016, disputat în Franța, iar probabil cea mai dureroasă absență a fost la Campionatul Mondial din 2018, când Franța a reușit să câștige finala.

Însă, după șase ani de exil de la națională, selecționerul Didier Deschamps a hotărât că era momentul ca Benzema, a cărui formă a fost în continuă creștere, să se întoarcă la națională. Atacantul francez a fost rechemat în lot pentru Euro 2020, care a fost amânat din cauza pandemiei și s-a desfășurat în 2021.

Cazul de șantaj a ajuns pe masa tribunalului în 2021, iar Benzema a fost găsit vinovat de complicitate în tentativa de șantaj asupra lui Valbuena. Jucătorul a primit o sentință de suspendare de un an și o amendă de 75.000 de euro, însă a decis să facă apel. De cealaltă parte, prietenul său Zenati a fost condamnat la 15 luni de închisoare.

Cele două 'cariere' ale lui Benzema la Real Madrid: în serviciul lui Cristiano Ronaldo și ulterior liderul din teren

Parcursul lui Karim Benzema la Real Madrid poate fi împărțit în două mari etape sau 'cariere' pe care atacantul francez le-a avut de-a lungul timpului. Încă din momentul transferului, fotbalistul a fost în umbra superstarului Cristiano Ronaldo.

Portughezul a reușit în perioada petrecută pe Santiago Bernabeu să devină cel mai bun marcator din istoria clubului, având nu mai puțin de 450 de reușite. Karim Benzema a reușit în această perioadă, în care jocul Realului se desfășura în jurul lui Cristiano Ronaldo, să îi paseze decisiv de nu mai puțin de 47 de ori, fiind și fotbalistul care i-a oferit portughezului cele mai multe assist-uri.

Francezul reușea să înscrie 25 de goluri pe sezon, însă Cristiano Ronaldo reușea mereu să dubleze numărul. Cu toate astea, portughezul a reprezentat și o sursă de inspirație pentru Benzema, în special în ceea ce privește profesionalismul arătat la antrenamente.

„Jucătorul care a fost ca un frate mai mare pentru Karim e Ronaldo. A fost la cel mai înalt nivel al său la Madrid. Vorbeam cu Karim și mi-a zis: 'Ronaldo e o mașinărie. E primul în sală și uneori ultimul care pleacă. Găsește constant modalități prin care să devină mai bun'. Karim l-a văzut pe Ronaldo muncind atât de mult încât a început să urmeze pașii săi”, a recunoscut Mounier, prietenul francezului.

Ambiția lui Cristiano Ronaldo a contribuit serios la transformarea lui Karim Benzema, fiind probabil și unul dintre motivele pentru care francezul a „explodat” în această fază a carierei sale. Plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus, în 2018, a însemnat „descătușarea” lui Karim Benzema și startul celei de-a doua faze a carierei sale la Real Madrid.

Odată cu transferul lui Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a făcut trecerea de la „mâna dreaptă” a liderului și starului, la a fi chiar el starul madrilenilor. Alături de portughez, vitrina de trofee a lui Karim Benzema s-a umplut, patru Champions League, două titluri în campionat și două Cupe, însă deși fanii se așteptau ca dinastia Realului să își găsească sfârșitul odată cu plecarea lui Ronaldo, 'tăcutul' francez a preluat frâiele echipei și nu s-a mai uitat în spate.

Drumul spre ultimul vis: Balonul de Aur

În cei patru ani de la plecarea lui Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s-a transformat în omul numărul unu din vestiarul lui Real Madrid. A reușit să înscrie nu mai puțin de 131 de goluri, fără să luăm în calcul sezonul acesta, și să ofere 46 de pase decisive. Atacantul francez este al doilea cel mai bun marcator din istoria clubului, având 329 de reușite, depășindu-l pe Raul cu 6 goluri, însă la 121 de goluri în spatele lui Cristiano Ronaldo.

Șase trofee a reușit Karim Benzema să câștige alături de Real Madrid după plecarea lui Cristiano Ronaldo. Sezonul trecut a fost însă de departe cel mai bun pentru atacantul francez, care a strălucit în tricoul madrilenilor. Benzema a fost golgheterul campionatului pe care madrilenii l-au câștigat, având 27 de reușite, însă cel mai important moment a fost marcat de calificarea în finala UEFA Champions League.

Cu Karim Benzema în teren, madrilenii au reușit să câștige mult râvnitul trofeu în fața lui FC Liverpool, iar francezul a încheiat competiția din postura de golgheter. Sezonul a fost „încununat” și cu o victorie în Supercupa Europei, care îi mai adăuga lui Karim Benzema în palmares un trofeu, dar și un argument care să îl transforme în câștigătorul indiscutabil al celui mai râvnit trofeu individual: Balonul de Aur.

„În ultimele trei sezoane a fost incredibil. Ai jucători precum Raul, care este o legendă a clubului, însă fanii îl văd pe Benzema într-o lumină similară acum. Ronaldo înscria toate golurile și primea cea mai multă atenție. Asta l-ar fi motivat pe Benzema să devină mai bun, însă era și în umbra lui Ronaldo. Pentru 9 ani, majoritatea oamenilor vorbeau doar despre Ronaldo.

Benzema are acum 34 însă e probabil în cea mai bună formă a carierei. Jucătorii din această generație sunt capabili să joace până la 40 de ani. Nu m-ar surprinde ca Ronaldo să facă asta, iar Karim ar putea face același lucru și nu mă surprinde, are mare grijă de el.

Acum, când te uiți la Real Madrid te gândești la echipa lui Benzema”, spunea Calderon într-un interviu acordat înaintea finalei UEFA Champions League.

Luni, 17 octombrie, Karim Benzema urca pe scena Theatre du Chatelet, după ce Zinedine Zidane, ultimul francez care a câștigat Balonul de Aur, în 1998, i-a rostit numele. Atacantul francez a fost încoronat drept Balonul de Aur pentru sezonul incredibil pe care l-a avut în tricoul lui Real Madrid, acumulând nu mai puțin de 549 de voturi, la 356 de puncte distanță de următorul clasat, Sadio Mane.

Ambiția sa a fost atât de mare, încât nu s-a oprit nici după ce și-a fracturat degetul de la mâna dreaptă. În ianuarie 2019, în timpul unui meci cu Real Betis, Karim Benzema și-a fracturat degetul mic de la mâna dreaptă. Aflat în plin sezon competițional, francezul a decis să încheie sezonul purtând un bandaj de protecție și apoi să se opereze în vară. Deși s-a operat, recuperarea nu a decurs așa cum se așteptau atacantul și medicii, care i-au spus că are nevoie de încă o intervenție, care însă l-ar fi ținut departe de teren pentru două luni.

Pentru a nu ieși din formă și nu rata startul sezonului 2019/20, francezul a decis să se folosească de o fașă prin care să își susțină degetul fracturat. Decizia a fost una inspirată în contextul în care ultimii trei ani au fost cei mai buni din cariera sa, încnunați cu trofeul mult dorit. La gala din Paris, Karim Benzema a apărut fără fașa cu care i-a obișnuit pe fani în teren, iar acolo s-a văzut cât de deformat este degetul său mic, fiind însă dovadă clară a sacrificiului și a muncii depuse de francez în drumul spre performanță.

'Tăcutul' Karim avea să își bifeze astfel și ultimul vis pe care îl mai avea de îndeplinit, după cum a dezvăluit chiar el într-un interviu acordat în revista France Football: „Mi-am îndeplinit cele trei visuri pe care le aveam în viață: să îi cumpăr o casă mamei mele, să semnez cu Real Madrid pentru că este cel mai bun club din lume și al treilea este Balonul de Aur. Sunt extrem de mândru de munca mea”.

Pentru a încununa trofeul câștigat de fotbalist, Adidas, care este sponsorul jucătorului, i-a adus un omagiu cu totul și cu totul special. Sub deviza „Imposible is nothing”, celebrul brand a celebrat victoria lui Karim Benzema cu o imagine de-a dreptul memorabilă, în care apare mâna bandajată a fotbalistului, înfășurată însă în aur.