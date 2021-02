Stanciu a marcat un gol cum rar vezi in fotbal! VIDEO cu executia romanului de la 25 de metri

Nicolae Stanciu a marcat un gol superb in victoria Slaviei Praga din campionat, impotriva lui Pardubice, scor 3-0.

Jan Kuchta a rezolvat meciul dupa ce a reusit o dubla in minutele 19 si 27. Stanciu a inchis tabela in minutul 53 dupa ce a marcat un gol de pus in rama. Fostul jucator de la FCSB a trimis un sut de la 25 de metri, iar mingea l-a luat prin surprindere pe portarul advers.

Pentru Stanciu acesta a fost al patrulea gol in campionatul Cehiei, pe langa cele 4 pase decisive pe care le-a reusit. Slavia Praga este lider in campionat cu 51 de puncte, avand cu 13 puncte mai mult decat marea rivala Sparta Praga, echipa de pe locul 2, dar care un meci mai putin disputat.

Potrivit Transfermarkt, Nicolae Stanciu este cotat la 4,5 milioane de euro.

