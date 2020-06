Situatia DRAMATICA prin care trece un fost campion mondial! Are parte de clipe groaznice! "Nu doresc niciunui parinte asa ceva"

Un fost campion mondial si-a pierdut fiul dupa ce acesta s-a stins chiar in bratele sale.

Cafu, dublu campion mondial cu Brazilia, in 1994 si 2002, a povestit cu tristete cum si-a pierdut fiul in varsta de 30 de ani. Danilo Feliciano, fiul legendei braziliene, a murit in urma unui stop cardiac.

"Sunt zile pe care nu le voi uita niciodata. In data de 4 septembrie 2019, Dumnezeu l-a luat pe fiul meu mare, care avea 30 de ani. Nu pot sa explic unele lucruri, nu au vreun motiv sa se intample. Fiul meu s-a stins in bratele mele. Am incercat sa il salvez, sa-l ajut, dar nu s-a mai putut face nimic.

Am avut un sentiment teribil. Cand nu poti sa iti salvezi copilul te simti inutil. Dar Dumnezeu l-a luat si sunt sigur ca se simte bine acolo unde este. Sigur rade de lucrurile pe care le faceam pe pamant. Nu doresc niciunui parinte asa ceva.", a spus Cafu conform Marca.

Cafu este fost fundas dreapta si are o cariera impresionanta in spate. Este un adevarat idol in Brazilia si a eoluat pentru doua echipe din campionatul intern: Sao Paulo si Palmeiras. In Europa a jucat la Milan, Roma si Zaragoza si are 142 de aparitii in nationala Braziliei.

Imagini cu Cafu: