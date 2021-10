Sigur e el?! Samir Nasri, pe modul 'pufos'! :) Fanilor nu le-a venit să creadă cum a apărut la o lună de la retragere

Rămas fără club din iulie 2020, după despărțirea de Anderlecht, Samir Nasri a decis să 'agațe ghetele în cui', însă a revenit pe terenul de joc la nici o lună de la retragere. Toate privirile au fost ațintite spre el, din cauza schimbării majore prin care a trecut.

Nasri a participat la un meci caritabil în care a făcut parte din echipa legendelor lui Marseille, alături de nume precum Didier Drogba sau Robert Pires. Echipa a fost condusă de pe bancă de Arsene Wenger.

Ce a atras atenția cel mai mult a fost aspectul fizic al fostului jucător, care a câștigat vizibil câteva kilograme în plus, părând departe de forma care l-a consacrat ca fotbalist. Imaginile cu el au devenit rapid virale, iar fanii au glumit pe seama sa, comparându-l fie cu brazilianul Ronaldo sau spunând că se află într-o formă fizică mai bună decât cea a lui Eden Hazard.

Samir Nasri is in better shape than Hazard ???? pic.twitter.com/SpNniYm4dW