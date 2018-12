ULTIMA ORA | Nebunia pe piata transferurilor a inceput chiar inaintea Revelionului! Echipa care l-a luat pe Nasri, dupa un an de pauza

Startul transferurilor a fost dat de englezii de la West Ham. Acestia au "furat startul" si l-au prezentat pe francezul Samir Nasri, cel care va reveni dupa un an de pauza. Nasri a fost suspendat dupa ce a fost depistat pozitiv.

Nasri are 31 de ani si a jucat trei ani la Arsenal si sase ani la City. El a evoluat ultima data la Antalyaspor, in Turcia.

215 meciuri a jucat Nasri in Premier League, pentru Arsenal si City.

Contractul lui Nasri cu West Ham este valabil pana in vara lui 2019, dar englezii au o clauza de prelungire pentru inca un an.

Following a successful period of training at Rush Green, the French midfielder has joined the Hammers on an initial contract until the end of the 2018/19 season, with the option to extend his stay in east London.https://t.co/l6eFAcUD3p