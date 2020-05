"Imi spunea 'poti sa bei, sa faci ce vrei, te acopar'!" Dezvaluiri INCREDIBILE din vestiarul Sevillei! Cum a convins antrenorul un jucator sa semneze

Samir Nasri (32 ani) a facut dezvaluiri incredibile despre perioada petrecuta la Sevilla.

Francezul a povestit cum l-a convins Jorge Sampaoli sa se transfere la Sevilla, iar argumentele antrenorului argentinian sunt cu adevarat inedite. Acesta i-a promis libertate deplina jucatorului, doar ca sa semneze.

"Am avut o relatie de prietenie cu Sampaoli. A fost un prieten pentru mine, nu un antrenor. Imi facea pielea de gaina sa ascult discursurile lui Sampaoli in vestiar, iar eu nu intelegeam spaniola!

Ma voia atat de tare incat mi-a zis: 'Vino la echipa noastra, poti bea, iesi in cluburi, poti face ce vrei si te acopar eu in fata clubului. Iti cer doar sa fii bun pe teren la finalul saptamanii'. De fapt, daca voiam sa vin sa imi vad familia in weekend-urile fara meciuri, Sampaoli imi spunea ca va avea grija de catelul meu", a declarat Nasri.

Samir Nasri a ajung la Sevilla in 2016, sub forma de imprumut, insa a plecat dupa doar un an petrecut in Spania.