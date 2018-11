Echipa lui este pe primul loc, dar seicul si-a iesit din minti! Atac asupra arbitrilor dupa un meci nebun: "Au fost orbi"

Abdullah N Al Thani si-a iesit din minti dupa meciul pierdut de Malaga in Segunda Division

Au trecut vremurile in care conducatorii de club din Romania faceau scandal dupa meciuri. Acum, presedintele celor de la Malaga Abdullah N Al Thani "tine steagul sus" si ii ataca pe arbitrii pe Twitter.

"Arbitrii partidei au fost niste orbi", a scris seicul pe reteaua de socializare.

Malaga a pierdut cu 2-1 pe terenul celor de la Osasuna dupa ce a condus cu 1-0 pana in minutul 80 si a primit doua goluri in 3 minute. Arbitrul partidei, De La Fuente Ramos a acordat 3 cartonase rosii, iar doua dintre acestea au fost pentru fotbalistii de la Malaga. Osasuna a intors scorul, dar Malaga este in continuare lider in Segunda Division.