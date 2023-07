Schimb de portari între doi granzi europeni? De Gea poate semna cu Juventus, iar Manchester United îl poate cumpăra pe Szczesny

David de Gea și Wojciech Szczesny pot fi protagoniștii unui schimb spectaculos în această perioadă de mercato.

De Gea a jucat 12 ani la Manchester United

David de Gea (32 de ani) s-a despărțit recent de Manchester United, după 12 sezoane petrecute pe Old Trafford. El a a jucat 545 de meciuri pentru echipa engleză, fiind neînvins în 190 dintre acestea și trecându-și în palmares un titlu în Premier League (2012-2013), un trofeu FA Cup (2015-2016), două EFL Cup (2016-2017, 2022-2023), două Charity Shield (2013, 2016) și Europa League (2016-2017).

Portarul iberic a fost cumpărat de Manchester United de la Atletico Madrid, în 2011, pentru 25 milioane de euro, moment în care site-ul de specialitate www.transfermarkt.com îl evalua la 12 milioane. În 2018, De Gea a fost cotat de aceeași sursă la 70 milioane, iar în momentul despărțirii de United, la 13 milioane.

În contrapartidă, Szczesny poate ajunge pe Old Trafford

Goalkeeperul spaniol nu a ajuns la un acord cu "Diavolii Roșii" pentru prelungirea înțelegerii și ar putea semna cu Juventus, deși a primit o ofertă generoasă din Arabia Saudită. Italienii vor să-și reformeze complet lotul, după numirea noului director sportiv, Cristiano Giuntoli (ex - Napoli). Clubul italian l-a curtat în mai multe rânduri în ultimii 10 ani și ar fi dispus să-l ofere clubului din Premier League pe Wojciech Szczesny (33 de ani), care mai are contract cu "Bătrâna Doamnă" până în 2025 și este cotat la 10 milioane de euro.

Polonezul venit de la Arsenal și-a trecut în palmares două titluri în Serie A, două Coppa Italia și două Supercoppa Italiana și ar fi dispus să încerce o nouă aventură, mai ales că formația din Torino se află în reconstrucție și riscă să lipsească din cupele europene în sezonul următor.

În acest moment, United îi mai are în lot pe portarii Dean Henderson (26 de ani) și Tom Heaton (37 de ani) și ar vrea să mai aducă doi jucători pe acest post, unul dintre ei fiind Andre Onana (27 ani) de la Inter Milano. De cealaltă parte, Juve îi mai are sub contract pe Mattia Perin (30 de ani) și Carlo Pinsoglio (33 de ani).

