David de Gea a primit deja o ofertă, la nici 24 de ore de la despărțirea de Manchester United

La scurt timp după ce a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, pentru fanii lui Manchester United, De Gea a primit o ofertă importantă din punct de vedere financiar.

La fel ca mai multe staruri din Premier League, De Gea este dorit în Arabia Saudită, notează jurnalistul Rudy Galetti, pe contul său de Twitter.

Doar că portarul consideră că oferta este la nivel ”mediu” și nu este una ”de nerefuzat”, astfel că va aștepta și alte propuneri.

Portarul a fost cumpărat de Manchester United în 2011 de la Atletico Madrid, pentru 25 milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl evalua la 12 milioane. În 2018, De Gea a fost cotat de aceeași sursă la 70 milioane, iar în momentul despărțirii, la 13 milioane.

