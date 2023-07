Ce a spus David de Gea, după ce s-a despărțit de Manchester United

David de Gea e a patra despărțire definitivă efectuată de conducerea lui Manchester United în această perioadă de transferuri, care încearcă să se întărească pentru noul sezon în care va evolua și în grupele Champions League.

De Gea a vorbit după ce a părăsit-o pe Manchester United și a precizat că „diavolii roșii” sunt cel mai mare club din lume și că vor fi în inima sa pentru totdeauna.

„Vreau să-mi exprim aprecierea pentru dragostea primită de-a lungul celor 12 ani aici. M-am simțit foarte mândru de fiecare dată când am îmbrăcat echipamentul celei mai bune echipe din lume.

Manchester United va fi mereu în inima mea”, a spus David de Gea, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare de pe rețelele social media.

