Scene incredibile în Cupa Germaniei! Arbitrul a anulat penalty-ul decisiv după ce jucătorul a atins mingea cu ambele picioare 

După primele 90 de minute, scorul a fost egal (0-0), iar după cele două reprize de prelungire fiecare formație a marcat un gol, astfel că s-a ajuns la penalty-uri.

Înaintea celei de-a cincea serii de penalty-uri, egalitatea se menținea pe tabela de marcaj, scor 3-3.

Pentru cei de la Hamburger a marcat Schonlau, în timp ce pentru gazde a transformat Kainz, însă golul său a fost anulat imediat, fără ca jucătorii să-și dea seama ceea ce s-a întâmplat.

Ajutat de tehnologie, Schlager a fost informat că jucătorul celor de la Koln a atins mingea cu ambele picioare, din alunecare, lucru interzis la loviturile de departajare.

În semifinalele Ligii Campionilor din 2017, dintre Atletico Madrid și Real Madrid, francezul a transformat un penalty și a fost anulat din același motiv, deoarece a atins mingea cu ambele picioare.

The 10th penalty of the shootout. You ???????????????? to score... You do! ????

But then the referee rules it out. You're out of the cup ????

A bizarre moment for @fckoeln_en's Florian Kainz ????#DFBPokal #KOEHSV pic.twitter.com/iTxzewQmqa