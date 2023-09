Hansi Flick, reacție tranșantă după ce Germania a fost umilită de Japonia

Calificaă din postura de gazdă, selecționata lui Hansi Flick nu mai ia parte la preliminariile pentru EURO 2024. Dar chiar și așa, naționala Germaniei a disputat sâmbătă seară un amical cu Japonia.

Nemții au pierdut cu 1-4 și traversează o perioadă de coșmar, cu patru înfrângeri și un rezultat de egalitate în ulimele cinci meciuri, toate amicale.

Ultimele 5 meciuri ale Germaniei

După 1-4 cu Japonia, Hansi Flick a evidențiat faptul că încă simte că e omul potrivit pentru naționala Germaniei și că el împreună cu staff-ul său încearcă să facă orice e mai bun pentru lot.

„Încă cred că sunt omul potrivit pentru a fi selecționerul Germaniei. Dar știu și că fotbalul e dinamic. Așa că nu pot prezice ce se va întâmpla. Eu și staff-ul meu facem totul să pregătim lotul în maniera perfectă”, a spus Hansi Flick, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Hansi Flick on job in danger: “I still feel I’m the right man for Germany job. But I also know that football is dynamic… so I can’t predict what happens next” ????????

