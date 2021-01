Dezvaluiri INCREDIBILE ale fotbalistului care i-a luat apararea lui Coltescu! "Am fost insultat de propria mea cumunitate pentru ca nu l-am acuzat de rasism"

Sebastian Coltescu a fost implicat intr-un scandal rasist, care a facut inconjurul lumii, la meciul din grupele Champions League, PSG - Basaksehir.

Coltescu l-a numit 'ala negru' pe secundul turcilor, Pierre Webo, iar partida a fost amanata pentru ziua urmatoare, insa a avut o alta brigada de arbitri la centru. Cazul a fost discutat pe toata plenta, iar pana in acest moment, UEFA nu a luat inca o decizie in legatura cu arbitrul roman. Chiar daca a fost condamnat de oameni din intreaga lume, au fost si voci care au sarit in apararea arbitrului roman. Fostul jucator de culoare de la Manchester City, Micah Richards, a fost de partea lui Coltescu in acel moment.

"Mi-e greu sa fiu avocatul diavolului, dar daca suntem toti intr-o camera si cineva spune 'cel negru', eu nu ma simt ofensat. In Romania, cuvantul 'negru' inseamna 'black'. Nu putem presupune ca a fost rasism doar pentru ca ceea ce a zis e considerat rasist. A fost ignorant? Probabil. Rasist? Nu sunt sigur", a adeclarat fostul fotbalist pentru CBS.

La mai bine de o luna de la scandalul rasist, Micah Richards a dezvaluit in documentarul "Tackling Racism in Football" intr-o discutie cu Andy Cole ca a avut de suferit dupa acele declaratii si a fost atacat pe retele de socializare.

"Am fost insultat pentru ca nu l-am acuzat imediat de rasism pe arbitru in direct, la CBS. Am fost insultat de negri, de propria mea comunitate, si a fost dificil de suportat. Toata viata m-am luptat impotriva discriminarii rasiale. Pot accepta jignirile, pentru ca m-am confruntat cu ele de cand ma stiu, dar cei care spun asemenea lucruri nu inteleg cat de mult sunt afectati copiii. Imaginati-va ca propriul copil e insultat!", a spus fostul fotbalist britanic.