S-a evitat o tragedie! O echipă națională de fotbal, în pericol mortal, după ce jucătorii au început să leșine în avion

"Scorpionii" decolaseră către Coasta de Fildeș, unde urmează să înceapă Cupa Africii pe Națiuni 2023 (ediția a fost amânată pentru perioada 13 ianuarie - 11 februarie 2024), dar piloții au decis să întoarcă avionul la sol, pe pista Aeroportului Yundum International din Banjul. Mai mulți jucători și membrii ai delegației au leșinat sau au acuzat o stare accentuată de somnolență, după ce nivelul oxigenului din avion a atins un nivel periculos.

"Puteam să murim, nu am mai avut oxigen și am început să adormim"

Selecționerul Tom Saintfiet, belgianul care pregătește Gambia din 2018, a declarat că "puteam să murim, nu am mai avut oxigen și am început să adormim. Însoțitorii de zbor ne-au mărturisit că existase o problemă cu aerul condiționat, dar că aceasta fusese remediată. După câteva minute, s-a făcut foarte cald în avion. Am început să adormim și unii dintre jucători nu puteau fi treziți. Pilotul a sesizat problema și s-a întors pe aeroport. Unii oameni din staff au avut migrene puternice și cred că toată delegația putea muri dacă stăteam în aer 30 de minute. A fost ciudat și că măștile de oxigen nu au căzut din tavan. Suntem încă în stare de șoc, dar ne-am antrenat la Banjul ca să uităm episodul".

Air Cote d'Ivoire, compania aeriană oficială a CAN 2023, a dat un comunicat de presă prin care a anunțat că echipajul a întors avionul la sol din cauza unor probleme de presurizare, în timp ce Lamin Kaba Bajo, președintele Federației de Fotbal din Gambia, a încercat să minimizeze gravitatea episodului, spunând că "nu este nimic demonstrat științific sau medical, este doar părerea neverificată a unor persoane".

Aceasta este al doilea episod cu potențial catastrofal în care este implicată naționala Gambiei, după ce a fost surprinsă în Marrakech (Maroc), în timpul cutremurului din septembrie 2023. Cei mai cunoscuți jucători gambieni sunt Omar Colley (Beșiktaș), James Gomez (Sparta Praga), Saidy Janko (Young Boys), Musa Barrow (Al Taawoun), Ablie Jallow (Metz), Ebrima Colley (Atalanta) și Yankuba Minteh (Feyenoord).

CAN 2023 se joacă la începutul anului 2024

Cupa Africii pe Națiuni 2023 (African Cup of Nations), o competiție amânată cu un an din cauza restricțiilor determinate de Covid-19, va avea loc în perioada 13 ianuarie - 11 februarie 2024. Gazda turneului final este Coasta de Fildeș, meciurile urmând să se joace pe arenele Alassane Ouattara Stadium, Felix Houphouet Boigny Stadium (Abidjan), Amadou Gon Coulibaly Stadium (Korhogo), Laurent Pokou Stadium (San-Pedro), Stade de la Paix (Bouake) și Charles Konan Banny Stadium (Yamoussoukro).

Cele 24 de echipe care și-au asigurat calificarea la această competiție sunt Coasta de Fildeș, Nigeria, Guineea Ecuatorială, Guineea Bissau (Grupa A), Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Mozambic (Grupa B), Senegal, Camerun, Guineea, Gambia (Grupa C), Algeria, Burkina Faso, Muaritania, Angola (Grupa D), Tunisia, Mali, Africa de Sud, Namibia (Grupa E), Maroc, RD Congo, Zambia și Tanzania (Grupa F).

Trei jucători din România au fost convocați pentru această competiție, Basilio Ndong (CSU Craiova / Guineea Ecuatorială), Aly Abeid (UTA Arad / Mauritania) și Esteban Obiang (CFC Argeș / Guineea Ecuatorială). Finala se va juca pe Alassane Ouattara Stadium (60.012 locuri), pe 11 februarie. Campioana en-titre este Senegal, care a învins în finala din 2021 pe Egipt (0-0, 4-2 d.l.d.).

Foto - Getty Images