Pe 12 ianuarie începe Cupa Asiei, competiție găzduită de Qatar

Anul începe cu ediția din 2023 a Cupei Asiei (AFC Asian Cup), care se va desfășura în Qatar, în perioada 12 ianuarie - 10 februarie. Arenele care vor găzdui meciurile sunt Al Bayt Stadium (Al Khor), Lusail Stadium (Lusail), Ahmad bin Ali Stadium, Education City Stadium, Jassim bin Hamad Stadium, Khalifa International Stadium (Al Rayyan), Abdullah bin Khalifa Stadium, Al Thumama Stadium (Doha) și Al Janoub Stadium (Al Wakrah).

Cele 24 de echipe calificate sunt Qatar, China, Tadjikistan, Liban (Grupa A), Australia, Uzbekistan, Siria, India (Grupa B), Iran, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Palestina (Grupa C), Japonia, Indonezia, Irak, Vietnam (Grupa D), Coreea de Sud, Malaezia, Iordania, Bahrain (Grupa E), Arabia Saudită, Thailanda, Kârgâzstan și Oman (Grupa F). Finala se va desfășura pe Ahmad bin Ali Stadium (45.032 locuri), pe data de 10 februarie. Campioana en-titre este Qatar, care a învins Japonia, în finala din 2019 (3-1).

CAN 2023 se joacă la începutul anului 2024

O altă competiției amânată cu un an din cauza restricțiilor determinate de Covid-19 este Cupa Africii pe Națiuni 2023 (African Cup of Nations), care va avea loc în perioada 13 ianuarie - 11 februarie. Gazda turneului final este Coasta de Fildeș, meciurile urmând să se joace pe arenele Alassane Ouattara Stadium, Felix Houphouet Boigny Stadium (Abidjan), Amadou Gon Coulibaly Stadium (Korhogo), Laurent Pokou Stadium (San-Pedro), Stade de la Paix (Bouake) și Charles Konan Banny Stadium (Yamoussoukro).

Cele 24 de echipe care și-au asigurat calificarea la această competiție sunt Coasta de Fildeș, Nigeria, Guineea Ecuatorială, Guineea Bissau (Grupa A), Egipt, Ghana, Insulele Capului verde, Mozambic (Grupa B), Senegal, Camerun, Guineea, Gambia (Grupa C), Algeria, Burkina Faso, Muaritania, Angola (Grupa D), Tunisia, Mali, Africa de Sud, Namibia (Grupa E), Maroc, RD Congo, Zambia și Tanzania (Grupa F). Trei jucători din România au fost convocați pentru această competiție, Basilio Ndong (CSU Craiova / Guineea Ecuatorială), Aly Abeid (UTA Arad / Mauritania) și Esteban Obiang (CFC Argeș / Guineea Ecuatorială). Finala se va juca pe Alassane Ouattara Stadium (60.012 locuri), pe 11 februarie. Campioana en-titre este Senegal, care a învins în finala din 2021 pe Egipt (0-0, 4-2 d.l.d.).

România este calificată la Euro 2024

Campionatul European 2024 este programat în această vară (14 iunie - 14 iulie), iar gazda va fi Germania. Partidele se vor juca pe arenele Olympiastadion Berlin (Berlin), Fussball Arena Munchen (Munchen), BVB Stadion Dortmund (Dortmund), Stuttgart Arena (Stuttgart), Arena AufSchalke (Gelsenkirchen), Frankfurt Arena (Frankfurt), Volksparkstadion (Hamburg), Dusseldorf Arena (Dusseldorf), Cologne Stadium (Koln) și Leipzig Stadium (Leipzig).

Cele 24 de echipe calificate sunt Germania, Scoția, Ungaria, Elveția (Grupa A), Spania, Croația, Italia, Albania (Grupa B), Slovenia, Danemarca, Serbia, Anglia (Grupa C), Olanda, Austria, Franța, câștigătoare play-off A (Polonia - Estonia vs. Țara Galilor - Finlanda / Grupa D), Belgia, Slovacia, România, câștigătoare play-off B (Bosnia și Herțegovina - Ucraina vs. Israel - Islanda / Grupa E), Turcia, Portugalia, Cehia și câștigătoare play-off C (Georgia - Luxemburg vs. Grecia - Kazahstan / Grupa F). Finala se va juca pe Olympiastadion Berlin (74.667 locuri), pe 14 iulie. Campioana en-titre este Italia, care a învins în finala din 2021 pe Anglia (1-1, 3-2 d.l.d.).

Copa America 2024 va fi găzduită de SUA

O altă competiție importantă a anului va fi Copa America 2024, care se va desfîșura în SUA, în perioada 20 iunie - 14 iulie. Arenele pe care se vor juca meciuri sunt AT&T Stadium (Arlington, Texas), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia), Q2 Stadium (Austin, Texas), Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina de Nord), MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey), SoFi Stadium (Inglewood, California), Levi's Stadium (Santa Clara, California), State Farm Stadium (Glendale, Arizona), Allegiant Stadium (Paradise, Nevada), Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri), Children's Mercy Park (Kansas City, Kansas), Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) și Exploria Stadium (Orlando, Florida).

Cele 16 echipe calificate la competiția CONMEBOL sunt Argentina, Peru, Chile, câștigătoare play-off CONCACAF 5 (Canada - Trinidad și Tobago / Grupa A), Mexic, Ecuador, Venezuela, Jamaica (Grupa B), SUA, Uruguay, Panama, Bolivia (Grupa C), Brazilia, Columbia, Paraguay și câștigătoare play-off CONCACAF 6 (Costa Rica - Honduras / Grupa D). Ultimul act va fi găzduit de Hard Rock Stadium (64.767 de locuri). Campioana en-titre este Argentina, care a învins în finala din 2021 pe Brazilia (1-0).

Se știu deja mare parte din echipe calificate la JO 2024

Tot în vara acestui an va avea loc turneul final dedicat fotbalului de la Jocurile Olimpice de la Paris. În întrecere a masculină s-au calificat Franța (țara gazdă), SUA, Republica Dominicană (Campionat U20 CONCACAF din 2022), Spania, Israel, Ucraina (Campionatul European U21 din 2023), Maroc, Egipt, Mali (Cupa Africii pe Națiuni U23 din 2023), Noua Zeelandă (turneul de clalificare olimpic OFC din 2023). Ultimele șase naționale vor câștiga tichetele de participare la turneul preolimpic de calificare CONMEBOL (2 / 20 ianuarie - 11 februarie 2024), Cupa Asiei U23 (3 / 15 aprilie - 3 mai 2024) și barajul AFC - CAF (1 / Asia - Africa).

În întrecerea feminină s-au calificat Franța (țara gazdă), SUA (Campionatul CONCACAF 2022), Brazilia, Columbia (Copa America 2022) și Canada (CONCACAF play-off). Celelalte șapte echipe vor fi aflate după finalele UEFA Nations League (2 / 21-28 februarie 2024) și turneele olimpice de calificare din Oceania (1), Asia (2) și Africa (2). Ultimele campioane olimpice sunt Brazilia (masculin / 2-1 cu Spania) și Canada (feminin / 1-1, 3-2 d.l.d. cu Suedia).

Foto - Getty Images