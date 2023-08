„E mai bine să anticipezi!” Roberto Mancini și declarația care confirmă ruptura de Federația din Italia 

Tehnicianul italian a renunțat la postul de selecționer al Italiei, alături de care a câștigat Campionatul European din 2020 și s-a despărțit de fani cu un mesaj postat pe contul de Instagram. Deși inițial nu a oferit detalii, tehnicianul italian a rupt tăcerea într-un interviu acordat pentru Corriere dello Sport.

Roberto Mancini: „Nu mai eram pe aceeași lungime de undă!”

Roberto Mancini a declarat că viziunea sa și a celor de la conducerea Federației Italiene de Fotbal nu mai coincideau, motiv pentru care a ales să facă el pasul înapoi.

„Pentru mine, Italia a fost întotdeauna prioritatea mea. După atâția ani în care am ocupat acest post, am primit diferite propuneri pe care le voi studia în următoarele săptămâni, însă în acest moment nu există nimic concret. Se va întâmpla ceva când mă interesează, însă nu are nicio legătură Arabia Saudită cu asta.

Mă gândeam de câteva luni la decizia asta, era momentul să plec, pentru că atunci când anumite lucruri, anumite situații se schimbă intern, asta înseamnă că ne aflăm în drum spre final. În opinia mea, nu mai eram pe aceeași lungime de undă eu și Federația, întotdeauna e mai bine să anticipezi înainte de a se petrece ceva mai grav. E o decizie pe care am luat-o cu multă tristețe, pentru că îmi pasă mult de națională”, a declarat Roberto Mancini conform Corriere dello Sport.

Bilanțul la naționala Italiei: a convocat 105 jucători

În ce 5 ani petrecuți ca selecționer al Italiei (1918 zile, mai exact, cu titlul european câștigat în 2020), Roberto Mancini a convocat nu mai puțin de 105 fotbaliști, conform Tuttomercatoweb:

Portari (12): Carnesecchi, Cragno, Donnarumma, Falcone, Gollini, Mirante, Meret, Perin, Provedel, Silvestri, Sirigu, Vicario

Fundași (35): Acerbi, Baschirotto, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Buongiorno, Calabria, Caldara, Chiellini, Cistana, Criscito, D’Ambrosio, Darmian, De Sciglio, Di Lorenzo, Dimarco, Emerson Palmieri, Florenzi, Gatti, Izzo, Lazzari, Luiz Felipe, G. Mancini, Mazzocchi, Ogbonna, Parisi, Piccini, Lu. Pellegrini, Romagnoli, Rugani, Scalvini, Spinazzola, Toloi, Tonelli, Zappacosta.

Mijlocași (25): Barella, Baselli, Benassi, Bonaventura, Castrovilli, Cristante, S. Esposito, Fagioli, Frattesi, Gagliardini, Jorginho, Locatelli, Mandragora, Marchisio, Miretti, Lo. Pellegrini, Pessina, Pobega, S. Ricci, M. Ricci, Sensi, Soriano, Tonali, Verratti, Zaniolo.

Atacanți (33): Balotelli, Belotti, Berardi, Bernardeschi, Cancellieri, Caprari, Caputo, Chiesa, Cutrone, El Shaarawy, Giovinco, Gnonto, Grifo, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Kean, Lasagna, Okaka, Orsolini, Pafundi, Pavoletti, Pellegri, Pinamonti, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Quagliarella, Verdi, Zaccagni, Zaza, Zerbin.