Selecționer pentru Italia! Cine este alesul Federației după demisia lui Mancini

Alesul Federației Italiene de Fotbal este Luciano Spalletti (64 de ani). Tehnicianul care a condus Napoli spre primul titlu de campioană după o pauză de 33 de ani este pe cale să devină noul selecționer al Squadrei Azzurra, anunță Gazzetta dello Sport.

După demisia lui Mancini, discuțiile dintre Federație și Spalletti au fost pozitive, iar presa din Italia scrie că anunțul oficial al numirii ar urma să fie făcut miercuri, 16 august.

Luciano Spalletti a condus-o ultima oară pe Napoli, în perioada 2021-2023, iar în precedenta stagiune a reușit să câștige un titlu istoric. La finalul sezonului, italianul a hotărât să își ia un an sabatic, însă oferta venită din partea Federației l-a determinat să revină asupra deciziei.

Fost antrenor la Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, AS Roma, Zenit, Inter și Napoli, Spalletti are în palmares 8 trofee: un titlu de campion în Serie A (Napoli), două Cupe ale Italiei (ambele cu AS Roma), o Supercupă a Italiei (cu AS Roma), două titluri în Rusia (ambele cu Zenit), o Cupă și o Supercupă în Rusia (cu Zenit).

Obiectivul lui Spalletti la naționala Italiei va fi calificarea la EURO 2024. Squadra Azzurra a început preliminariile cu un eșec (1-2 contra Spaniei) și o victorie (3-2 contra Olandei), iar în septembrie va disputa meciurile cu Macedonia de Nord și Ucraina.

Luciano Spalletti will be Italy's NEW manager.

It will be announced on August 16 according to @AAlciato ???????????? pic.twitter.com/NyNaeYnB6B