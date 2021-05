Robben, in lacrimi dupa ce s-a intors pe teren! Imaginile cu el de la finalul meciului au devenit virale! A plecat pe bicicleta acasa

Dupa 8 luni de pauza, Robben a revenit in postura de titular!

Ajuns la 37 de ani, Arjen Robben a socat cand a revenit in fotbal, dupa ce si-a anuntat retragerea in 2019. Extrema olandeza a semnat in vara lui 2020 cu Groninger, clubul la care si-a facut junioratul si pentru care a debutat.

Fotbalistul a suferit o accidentare in luna septembrie a anului trecut, care l-a tinut departe de gazon. Abia la jumatatea lunii aprilie a revenit in circuitul echipei.

Duminica, Robben a inceput titular meciul cu Emmen, castigat de Groningen cu 4-0. Fostul fotbalist al lui Bayern si-a facut simtita prezenta pe teren. A oferit doua pase decisive. Vizibil emotionat, jucatorul a lacrimat la finalul meciului, unde a povestit prin ce a trecut in procesul de recuperare dupa accidentarea suferita.

"Am trecut printr-o perioada grea. Imi doresc sa joc fotbal si sa ajut clubul. Daca voi reusi, voi fi foarte fericit. A fost un drum foarte greu, dar am continuat sa lupt. Eforturile trebuiesc rasplatite din cand in cand” , a declarat Robben pentru ESPN.

Celebrul fotbalist a mai vorbit si despre potentiala prezenta la EURO 2020.

"Daca sunt chemat ,voi accepta! Cand am revenit in vara, EURO a fost un vis la care am sperat. Dar vreau sa fiu realist si sa vad cum lucrurile se vor desfasura in urmatoarele saptamani", a dezvaluit Arjen Robben.

Dupa ce s-a terminat meciul, fotbalistul olandez a mai fost protagonistul unui moment inedit. Spre mirarea fanilor, Robben a fost surprins in timp ce se indrepta catre casa pe bicicleta.