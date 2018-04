Reactia OFICIALA a Federatiei Suedeze: situatia lui Ibrahimovic a fost lamurita! Zlatan vede Mondialul de la televizor

Federatia Suedeza de Fotbal a facut anuntul oficial in ceea ce priveste situatia lui Zlatan Ibrahimovic.



Starul suedez, in prezent la LA Galaxy, nu va face parte din lotul echipei nordice la Campionatul Mondial din Rusia din aceasta vara.



"Am vorbit marti cu Zlatan. Mi-a spus ca nu si-a schimbat decizia in ceea ce priveste prezenta la echipa nationala. Raspunsul este in continuare nu", a declarat Lars Richt, managerul nationalei Suediei.

Ibrahimovic s-a retras de la nationala in 2016, imediat dupa Campionatul European, insa in urma cu doua saptamani a declarat raspicat ca va merge cu siguranta la Campionatul Mondial.

Selectionerul Suediei, Janne Anderson, a fost primul care a reactionat dupa afirmatiile lui Ibrahimovic si a declarat ca atacantul nu face parte din planurile sale pentru turneul din Rusia.