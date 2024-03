Mihai Stoica nu vrea Rapid - FCSB pe Arena Națională: "Vorbesc foarte serios!"

Inițial, Rapid anunțase că meciul cu FCSB se va disputa în Giulești, însă Dan Șucu a revenit asupra deciziei și a transmis că ar vrea ca derby-ul să aibe loc pe Arena Națională ca urmare a cererii uriașe pentru bilete. Acționarul majoritar din Giulești a adăugat că Rapid este dispusă să ofere o întreagă peluză fanilor lui FCSB pe cel mai mare stadion al țării.

Mihai Stoica: "Nu știu dacă Rapid - FCSB se joacă pe Arena Națională. Eu aș vrea în Giulești"

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, spune că nu a primit vreo înștiințare oficială legată de mutarea meciului pe Arena Națională și declară că și-ar dori ca derby-ul cu Rapid să se joace în Giulești, chiar dacă palmaresul din ultima perioadă nu este favorabil formației roș-albastre.

"Încă n-am primit nimic (n.r - înștiințare privind locul de disputare). Ok, jucăm oriunde, dar n-am fost anunțați deocamdată.

Vorbesc foarte serios. Prima dată, când am primit propunerea aia, d-aia am și spus că vreau să jucăm în Giulești. Ai nevoie câteodată să-ți înfrângi demonii. Am jucat două meciuri acolo, am pierdut două meciuri.

A fost situația care a fost la ultimul meci din play-off, cu intrările alea. Nu cred că mai are cineva curaj să facă ce au făcut atunci pentru că prea s-a vorbit mult de treaba asta.

Eu am încredere că putem să câștigăm acolo. Nu știu dacă se joacă pe Arena Națională. Deocamdată nu am primit nimic", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

5 victorii pentru Rapid în ultimele 7 meciuri cu FCSB

De la revenirea în Liga 1, Rapid a înfruntat de șapte ori FCSB. Giuleștenii au câștigat de cinci ori, iar formația roș-albastră s-a impus doar de două ori.