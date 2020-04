"Probabil o sa ajunga o bunaciune!" Situatie incredibila pentru un jucator de la Celtic! Ar putea fi dat afara dupa ce a facut o remarca deplasata asupra unei fetite de 8 ani

Jucatorul celor de la Celtic, Armstrong Okoflex (18 ani) ar putea fi dat afara de club dupa o sesiune live pe Instagram unde a spus despre o fetita de 8 ani ca va deveni bunanciune cand va creste.

Fotbalistul a fost criticat dur dupa aceasta remarca, iar oficialii lui Celtic au deschis o ancheta dupa ce mai multi fani au cerut inclusiv suspendarea contractului, anunta Yahoo Sport.

Fetita in cauza s-a aflat alaturi de mama sa la sesiunea video in care Okoflex le-a cerut celor care se uita sa se distreze. Ea a spus o gluma, dupa care a parasit grupul, iar fotbalistul a avut o replica deplasata.

"E draguta. Este una dintre ele, probabil o sa fie o bunaciune cand va fi mare", a spus Okoflex.

"Din toate punctele de vedere, oricine este implicat in abuzul unor copii ar trebui demonizat. Okoflex a facut o remarca dezgustatoare despre un minor si niciun fan al lui Celtic n-ar trebui sa-l mai vrea la echipa. ", a scris fredbassett67.

"Sincer, nu poate exista simpatie pentru Okoflex. Nu conteaza ca abia a implinit 18. Toti am avut 18 an si nu cred ca am facut cometnarii despre sexualitatea unui copil de 8 ani", a scris David.

Nah there’s honestly no sympathising with Okoflex here. Don’t care that he’s only just turned 18. We were all 18 once and I can safely say I never made comments about sexualising an 8 year old